Celeste Barber, cea mai nostimă femeie de pe Instagram, celebrează 5 milioane de followers cu o imagine inspirată de ELLE România

Dacă nu o urmărești încă pe Celeste Barber pe Instagram, cu siguranță ar trebui să o faci. Pe bune, fă-o chiar acum, pentru doza ta de bună dispoziție zilnică. Celeste este actriță, comediană și o senzație în lumea online, mai ales de când a început să posteze pe contul propriu de Instagram imagini care o au în centru și care încearcă să replice, în cel mai nostim mod, fotografii de modă făcute pentru titluri celebre din întreaga lume.



Practic, nimeni nu scapă de privirea necruțătoare a lui Celeste Barber. Kylie Minogue, Lorde, Blake Lively, Serena Williams, cu imaginile lor atent regizate și prelucrate, devin surse de inspirație pentru glumele online ale lui Celeste.

View this post on Instagram Tries one edible. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #helenachristensen A post shared by Celeste Barber (@celestebarber) on Oct 8, 2018 at 4:55am PDT



Trăind în Australia, Celeste este căsătorită și are doi copii, și are o carieră în televiziune, teatru și show-uri de stand up comedy care a depășit deja un deceniu de succese. Munca lui Celeste Barber a inclus scenarii pentru show-uri TV, roluri în Home and Away, Wonderland și How not to Behave, un serial web, rolul de gazdă pentru felurite emisiuni și multe altele.



Din 2015, Celeste Barber a lansat hashtag-ul #celestechallengeaccepted, un experiment prin care s-a pus în pielea personajelor celebre, frumoase și bogate care ocupă în mod normal paginile revistelor glossy. Ideea de la care a plecat Celeste Barber a fost de a descoperi cum arată un om normal care „fură” posturile în care sunt puse celebritățile în aceste imagini. Firește că experimentul ei a dat roade, iar astăzi munca lui Celeste este apreciată de foarte mulți oameni – mulți dintre ei chiar din industria pe care Celeste o parodiază cu spor. Robbie Williams, Ashton Kutcher, Cindy Crawford sau Tom Ford se numără astăzi printre fanii declarați ai lui Celeste Barber.

Iar acum, pentru a celebra faptul că a atins 5 milioane de followers pe Instagram, comediana a postat o imagine inspirată de un pictorial semnat de Gabi Hiriț pentru numărul de iulie al revistei noastre, care a avut-o drept model pe instructoarea de yoga Anna Glushkova. Acestea fiind zise, nu ne rămâne decât să râdem și noi odată cu Celeste și să ne bucurăm că imaginile realizate de ELLE România au ajuns până la ea.

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK