Celebritățile îi aduc un omagiu lui Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld a încetat din viață ieri, la vârsta de 85 de ani. Veștile vin la doar o lună după ce designerul nu a fost prezent, din motive de sănătate, la show-ul Chanel haute couture din Paris. O mulțime staruri din industria modei, dar și de la Hollywood, și-au exprimat părerile de rău pe rețelele sociale, alături de fotografii cu renumitul designer, mintea creativă din spatele unor mari brand-uri precum Fendi, Chanel și propria lui linie, Karl Lagerfeld.

Keira Knightley, una dintre muzele care reprezintă casa de modă Chanel, a fost fotografiată în nenumărate rânduri de Karl. Aceasta a vorbit cu cei de la People, exprimându-și dragostea și admirația pentru designer. „Am fost foarte tristă să aud veștile despre Karl. Este o pierdere foarte mare. A fost o legendă atât ca bărbat, cât și ca forță creativă. Îi voi duce dorul.”

Diane Kruger, care a pășit de nenumărate ori pe covorul roșu purtând creațiile casei Chanel, a împărtășit câteva amintiri despre Karl: „Karl…nu-ți pot spune cât de mult ai însemnat pentru mine și cât de mult îți voi duce dorul. Nu voi uita niciodată bunătatea pe care ai avut-o față de mine, râsetele tale, imaginația ta. Am venit în Franța săptămâna aceasta pentru a te vedea și a-ți face cunoștință cu fiica mea… am inima frântă că am ajuns prea târziu. Odihnește-te în pace, te ador.”

Modelul Lily-Rose Depp, una dintre muzele Chanel, a scris pe contul de Instagram: „Inima îmi este atât de încărcată astăzi, dar atât de plină de recunoștință pentru tot ceea ce m-ai învățat și tot ceea ce ai făcut pentru mine. Bunătatea ta, umorul și loialitatea vor dăinui veșnic în inimile celor care te-au cunoscut, iar geniul tău va rămâne aici pentru totdeauna. Toate gândurile mele merg astăzi către familia Chanel și către toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit pe Karl.”

Kaia Gerber, un alt model care a apărut în show-urile de modă Chanel, și-a exprimat părerea de rău pentru pierderea designerului: „Mă doare să scriu aceste lucruri. Dragul meu Karl, m-ai învățat lucruri pentru care îți sunt veșnic recunoscătoare. Nu pot exprima în cuvinte cât de norocoși suntem cu toții că am fost onorați cu viziunea ta, fetele tale te iubesc enorm. Lumea este mult mai frumoasă acum, datorită ție. Îți mulțumesc pentru tot, nimeni nu se va compara niciodată cu tine.”

Mama lui Gerber, Cindy Crawford, a scris câteva lucruri despre renumitul fashion icon, alături de o fotografie din anii `90: „@karllagerfeld talentul tău incredibil și bucuria de a trăi ne vor lipsi tuturor, noi cei care iubim moda, care te iubim pe tine.”

Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, a scris pe Twitter că „lumea a pierdut un geniu creativ”, postând o fotografie cu ținuta pe care Karl a creat-o pentru ea, la prima apariție oficială ca Primă Doamnă.

Designerul Valentino Garavani i-a adus, de asemenea, un omagiu lui Karl, postând o fotografie alături de mesajul: „Sunt atât de trist, iar cuvintele nu-mi pot descrie suferința. Te iubesc, prietene.”

Victoria și David Beckham și-au arătat recunoștința spunând: „Atât de trist să aud aceste vești. Karl a fost un geniu, mereu atât de bun și de generos cu mine atât personal, cât și profesional”, a scris Victoria, în timp ce David a ales un citat de-al designerului: „Evoluția este secretul pasului următor.”

Surorile Gigi și Bella Hadid și-au găsit cu greu cuvintele pentru a le pune într-un mesaj despre Karl. „Nu va mai exista un alt Karl Lagerfeld. Fiecare secundă alături de tine a fost o onoare, bucurie și inspirație. Îmi doresc să-ți fi dăruit o ultimă îmbrățișare”, a scris Gigi, în timp ce Bella a adăugat: „Nimic nu pare potrivit în acest moment. Mă simt atât de norocoasă că am avut parte de prezența ta.”

Coco Rocha i-a mulțumit lui Karl Lagerfeld pentru toate oportunitățile pe care i le-a oferit în cariera sa de model: „A fost un bărbat care mi-a oferit mie și altor persoane o abundență de oportunități incredibile și experiențe în modă, artă și viață. Sincer, este sfârșitul unei ere.”

Actrița Penelope Cruz se numără printre persoanele care l-au cunoscut pe Karl, după ce a apărut în campania Chanel în octombrie 2018: „Mereu va exista un loc în inima mea pentru tine, dragul meu Karl. Nu voi uita niciodată bunătatea ta, generozitatea și cât de mult am râs împreună. Voi prețui acele momente pentru totdeauna.”

Donatella Versace a menționat că Lagerfeld a reprezentat o adevărată inspirație pentru ea și fratele său, Gianni: „Karl, geniul tău a influențat viețile multor persoane, în special a mea și a lui Gianni. Nu vom uita niciodată talentul tău incredibil și inspirația nesfârșită. Am învățat mereu de la tine.”

Mai mult decât un designer, Karl Lagerfeld a fost fotograf și regizor, implicându-se în crearea campaniilor pentru colecțiile Chanel, Fendi și Karl Lagerfeld.

