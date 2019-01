Celebrități precum Lady Gaga, John Legend, Chance the Rapper și mulți alții îl denunță pe R. Kelly

Lady Gaga, care a colaborat cu R. Kelly în 2013, înregistrând duetul „Do What U Want (With My Body)”, a rupt tăcerea miercuri seara, în toiul acuzațiilor de abuz din jurul artistului. „Sunt alături de aceste femei 1000%, le cred, știu că suferă și cred cu tărie că vocile lor ar trebui să fie auzite și luate în serios. Ceea ce aud despre acuzațiile împotriva lui R. Kelly este absolut înspăimântător și de neiertat.”

Lady Gaga, care a fost abuzată sexual la vârsta de 19 ani, a continuat să explice că melodia controversată a apărut într-o perioadă dificilă din viața ei. „Ca victimă a unui abuz sexual, am realizat atât melodia, cât și videoclipul într-o perioadă dificilă din viața mea, intenția mea fiind să creez ceva extrem de provocator pentru că eram nervoasă și încă nu procesasem trauma prin care am trecut. Nu mă pot întoarce, dar pot merge mai departe și să continui să sprijin femeile, bărbații și persoanele de toate identitățile sexuale, de toate rasele, care sunt victime ale abuzului sexual.” Mai mult decât atât, Gaga a promis că va scoate melodia de pe iTunes și de pe toate device-urile de pe care se poate descărca.

John Legend, unul dintre puținii artiști care au vorbit în serial, a folosit Twitter-ul pentru a răspunde fanilor care l-au etichetat drept „curajos” pentru criticarea acțiunilor lui R. Kelly. „Pentru toți cei care mi-au spus că sunt curajos că am apărut în documentar, trebuie să știe că nu am făcut nimic riscant. Le cred pe aceste femei și nu îmi pasă de protejarea unui violator de copii. O decizie ușoară.”

Chance the Rapper, care a lucrat cu Kelly în 2015 la melodia „Somewhere in Paradise”, a apărut în documentar, exprimându-și regretul pentru colaborare. „Citatul folosit în episod a fost scos din context, dar adevărul este că oricare dintre noi care ignoră poveștile legate de R. Kelly sau au crezut vreodată că a fost atacat de sistem (așa cum sunt deseori atacați bărbații de culoare) o fac în detrimentul femeilor și fetelor de culoare. Îmi cer scuze tuturor supraviețuitoarelor pentru că am lucrat cu el și că mi-a luat atât de mult timp să mă exprim public.”

„Nu există nicio scuză. Muzica este importantă. Dar nu mai importantă decât protejarea copiilor noștri, protejarea fetelor noastre. PUNCT„, a scris Ne-Yo, în vârstă de 39 de ani, care a cântat în deschiderea unui concert din turneul lui R. Kelly în 2007.

Cântărețul de muzică R&B Tank a scris că, în trecut, se simțea inspirat de Kelly, însă după ce a văzut documentarul în care mai multe femei îl acuză de abuz sexual, i s-a făcut „rău la stomac”. „Mulți artiști, compozitori, producători, directori de case de discuri etc, sunt foarte contrariați de modul în care ar trebui să reacționeze la ceea ce au văzut și au auzit. Cu toții am fost fost inspirați de acest bărbat. Cu toții am fost martorii geniului său muzical. (…) Trebuie trasată o linie. Aleg viețile acestor tinere de culoare.”

Seria „Surviving R. Kelly”, care cuprinde șase episoade, difuzate în perioada 3-5 ianuarie pe Lifetime, conține numeroase interviuri cu membrii familiei lui Kelly, prieteni și colegi, dar, cel mai notabil, femei care au declarat că artistul și-a folosit puterea și influența pentru a le abuza sexual. Reprezentanții lui R. Kelly au refuzat să răspundă acuzațiilor sau să ofere orice fel de comentarii presei.

Foto: Hepta

