Celebrități care se află în izolare și care au fost depistate cu coronavirus

Zi de zi, numărul persoanelor care au contractat COVID-19 crește în mod alarmant. De când s-a instalat epidemia de coronavirus, transformată ulterior în pandemie, mai multe vedete au dezvăluit că și ele au fost testate pozitiv cu acest virus.

Unele dintre aceste vedete au ales să își informeze urmăritorii în mod constant cu privire la evoluția stării lor de sănătate, așa cum este și exemplul actorului Tom Hanks, care alături de soția sa, Rita Wilson, au dezvăluit detalii cu privire la simptomele pe care le aveau și nu numai.

Placido Domingo

Tenorul spaniol Placido Domingo a fost testat pozitiv cu coronavirus. Anunțul a fost făcut chiar de el pe pagina personală de Facebook. „Cred că este datoria mea morală să vă anunţ că am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Eu şi familia mea suntem în autoizolare, atâta timp cât va fi necesar din punct de vedere medical. În prezent suntem cu toții bine, însă eu am avut simptome de febră şi tuse şi am decis să fiu testat, iar rezultatul a fost pozitiv. Rog pe fiecare dintre voi să fie extrem de atent, să urmeze regulile de bază, să se spele frecvent pe mâini, să stea la cel puţin doi metri distanţă de ceilalţi, să facă tot ce îi stă în putință pentru a opri răspândirea virusului. Împreună putem trece peste această criză ca să ne întoarcem la viețile noastre cât mai curând posibil.”

Kristofer Hivju

Actorul Kristofer Hivju din Game of Thrones a fost depistat cu coronavirus în urmă cu aproximativ o săptămână. El a anunțat în urmă cu 6 zile acest lucru prin intermediul unei postări publicate pe contul de Instagram, precizând că se află în autoizolare alături de familia lui, în Norvegia. „Îmi pare rău să spun că eu, azi, am fost depistat pozitiv cu COVID19, Coronavirus. Eu și ai mei ne-am autoizolat în casă pentru cât timp va fi nevoie. Avem o stare de sănătate bună – eu am doar simptome ușoare ca la o răceală. Există oameni care au un risc ridicat și pentru care acest virus ar putea fi un diagnostic devastator, așa că vă cer tuturor să fiți extrem de precauți: spălați-vă mâinile, stați la 1,5 metri distanță unul de celălalt, intrați în carantină, să faceți orice puteți pentru o opri răspândirea acestui virus. Împreună putem lupta cu acest virus și să evităm o criză în spitalele noastre. Vă rog să aveți grijă unul de celălalt, să păstrați distanța și să rămâneți sănătoși”, a spus actorul.

Prințul Albert de Monaco

În urmă cu patru zile, reprezentanții Prințului Albert al II-lea de Monaco au anunțat că acesta a fost testat pozitiv cu coronavirus. În urma comunicatului făcut public, Prințul Albert de Monaco își va continua munca de acasă, iar starea lui de sănătate nu prezintă până în acest moment semne de îngrijorare. „Prințul Albert al II-lea a fost testat la începutul acestei săptămâni și diagnosticat pozitiv cu COVID-19. Starea lui de sănătate nu ne dă semne de îngrijorare. Albert este tratat de medicul său și de specialiștii de la Princess Grace Hospital.”

Idris și Sabrina Dhowre Elba

Pe 16 martie, actorul Idris Elba a anunțat pe contul său de Twitter că a fost diagnosticat cu coronavirus. El a mai spus că și-a făcut testul după ce a aflat că a intrat în contact cu o persoană care avea virusul. „În această dimineață am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Mă simt bine, până acum nu am avut simptome, dar de când am aflat, am decis să mă autoizolez. Stați acasă și fiți pragmatici. Vă voi ține la curent cu starea mea. Rămâneți pozitivi și nu vă panicați”, a spus actorul. La o săptămână după anunțul făcut de Idris, și soția sa, Sabrina Dhowre-Elba, a fost testată pozitiv cu coronavirus.

Olga Kurylenko

În urmă cu o săptămână, actrița Olga Kurylenko a dezvăluit pe contul ei de Instagram că a fost depistată cu coronavirus. Ea a spus că avea câteva simptome de o săptămână. Ieri Olga a publicat o imagine alături de fiul ei, cu ocazia Zilei Mamei, iar ea a mărturisit că s-a vindecat. „Sunt complet vindecată! Să recapitulăm: o săptămână nu m-am simțit bine și am stat mai mult în pat, am dormit, am avut febră și dureri de cap puternice. Următoarea săptămână, febra a dispărut, dar m-am confruntat cu tuse. La sfârșitul celei de a doua săptămâni, m-am simțit mai bine.”

Tom Hanks și Rita Wilson

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson, au fost diagnosticați cu coronavirus. Cei doi au stat în izolare în Australia, la un spital universitar. După cinci zile, aceștia au părăsit spitalul și au rămas în carantină la domiciliu. Cei doi și-au ținut la curent fanii cu evoluția stării lor de sănătate. „Hello, tuturor. Eu și @ritawilson vrem să mulțumim tuturor de aici din Australia pentru că au atâta grijă de noi. Avem Covid-19 și suntem în carantină deci nu răspândim virusul nimănui. Există unii oameni pentru care acest virus poate duce către o boală serioasă. Luăm fiecare zi în parte.”

Sophie Trudeau

Soția lui Justin Trudeau a fost testată pozitiv pentru noul coronavirus. Anunțul a fost făcut de către biroul prim-ministrului Canadei pe data de 12 martie. Sophie Gregoire Trudeau a oferit publicității o declarație. „Deși experimentez simptome inconfortabile ale virusului, îmi voi reveni curând. Să fiu în carantină acasă nu se compară cu lucrurile prin care trec alte familii de canadieni și cu ce au de-a face cei care trebuie să se lupte cu amenințări mai grave asupra sănătății.”

Angela Merkel

În ceea ce o privește pe Angela Markle, aceasta a intrat în izolare la domiciliu de ieri după ce a aflat că un doctor care a vaccinat-o a fost testat pozitiv. Cancelarul german a aflat de acest lucru la puțin timp după ce a susținut o conferință cu privire la noile măsuri de a preveni răspândirea coronavirusului.



Harvey Weinstein

Fostul producător de film Harvey Weinstein a fost testat pozitiv de coronavirus. El se află în acest moment în închisoare după ce a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru agresiune sexuală și viol. Se pare că el ar fi contractat virusul cât timp a fost la Rikers, înainte să fie transferat la o altă închisoare, la Wende.

Foto: Profimedia, Hepta

