Cele mai stylish ținute purtate de Meghan Markle în primul ei turneu regal

Cuplul regal a participat la numeroase evenimente oficiale și, bineînțeles, privirea tuturor s-a concentrat pe ținutele purtate de Meghan Markle, cu atât mai mult cu cât la sosirea în Australia a fost anunțat și faptul că Ducesa este însărcinată.

Am admirat zeci de ținute, elegante și casual, și am făcut o selecție cu cele care ne-au impresionat. În plus, în cazul în care ești curioasă, îți spunem si suma la care a fost evaluată garderoba Ducesei din acest turneu: 117,109 lire sterline (ținute, bijuterii și accesorii).

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram, Hepta

