Cele mai spectaculoase ținute la National Board of Review Awards Gala 2020

Cel mai bun film a fost desemnat The Irishman, Adam Sandler a plecat acasă cu premiul pentru Cel mai bun actor pentru rolul din Uncut Gems, Premiul pentru Cea mai bună actriță i-a revenit lui Renée Zellweger, pentru rolul din Judy, iar pelicula Once Upon a Time … in Hollywood a obținut 2 premii (Brad Pitt – Cel mai bun actor în rol secundar și Quentin Tarantino – cel mai bun regizor).

foto: Image.net

