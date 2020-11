Cele mai sexy ținute la decernarea American Music Awards 2020 (GALERIE FOTO)

Răsfoiește galeria noastră și descoperă ce vedete au ales ținute sexy pentru evenimentul American Music Awards 2020.

Actrița Taraji P. Henson a fost gazda evenimentului American Music Awards 2020, care a premiat cei mai buni artiști din industria muzicală. Printre vedetele care și-au ajudecat prestigioasele statuete se numără Taylor Swift (Artistul anului, Favorite Music Video și Favorite Female Artist – Pop/Rock), Doja Cat (New Artist of the year), Dan + Shay with Justin Bieber, „10,000 Hours” (Colaborarea muzicală a anului).

Trupa BTS a obținut trofeele pentru Favorite Social Artist și Favorite Duo or Group – Pop/Rock, Justin Bieber a fost desemnat Favorite Male Artist – Pop/Rock, Nicki Minaj a obținut titlul de Favorite Female Artist – Rap/Hip-Hop iar piesa „Don’t Start Now” interpretată de Dua Lipa a fost declarată Favorite Song – Pop/Rock, în timp ce „WAP”, interpretată de Cardi B și Megan Thee Stallion, a fost desemnată Favorite Song – Rap/Hip-Hop.

The Weeknd și-a adjudecat titlul de Favorite Male Artist – Soul/R&B, dar și Favorite Album – Soul/R&B, Favorite Song – Soul/R&B, iar Doja Cat pe cel de Favorite Female Artist – Soul/R&B. Alți câștigători American Music Awards 2020 sunt Bad Bunny, Becky G, Jonas Brothers, Lady Gaga și twenty one pilots.

