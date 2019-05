Cele mai memorabile momente de la Billboard Music Awards 2019

Gala Billboard Music Awards 2019 a adus pe scenă momente incredibile ale celor mai cunoscuți artiști din industria muzicală, dar și discursuri emoționante în urma acceptării premiilor. De la numărul din deschidere al lui Taylor Swift și până la discursul lui Drake pentru depășirea unui record, iată care au fost cele mai memorabile momente ale serii:

Taylor Swift a cântat în deschidere noua melodie „ME!”, organizând un show plin de energie și culoare ce a binedispus întregul public. Kelly Clarkson a aniversat cel de-al doilea an ca gazdă a Billboard Music Awards cântând piesele artiștilor nominalizați.

Halsey a arătat senzațional pe scenă într-un body roșu, din piele, interpretând piesa „Without Me”. Artista a fost însoțită de o dansatoare ce a oferit un număr senzual, intim și emoționant, care a acompaniat perfect versurile lui Halsey.

După ce au acceptat premiul pentru top rock artist, solistul formației Imagine Dragons, Dan Reynolds, s-a folosit de discurs pentru a transmite un mesaj important în ceea ce privește comunitatea LGBTQ. „Încă sunt 34 de state care nu au nicio lege care să interzică terapia prin conversie. 54% din populația LGBTQ trăiește în acele state. Tinerii LGBTQ au rată dublă de depresie și triplă de sinucidere după terapia prin conversie. Nu funcționează. Trebuie să se schimbe”, a spus artistul în fața publicului.

