Cele mai memorabile momente de la American Music Awards 2017

Aseara a avut loc decernarea American Music Awards iar spectacolul a fost intesat de momente memorabile – iata doar cateva dintre ele!

Selena Gomez a sustinut un show incredibil de emotionant… si si-a vopsit parul blond

Selena Gomez a intors toate privirile pe covorul rosu, unde a defilat cu o noua culoare de par, care ii vine incredibil de bine. Mai tarziu, aceasta a sustinut prima reprezentatie live in mai mult de un an, cantand live noua ei piesa, „Wolves”.

Lady Gaga a avut si ea un show pe scena AMAs 2017 din… turneu!

Lady Gaga nu a putut fi prezenta la evenimentul de aseara, insa tot a putut sustine un moment artistic: cantareata a transmis prin satelit show-ul sau, din turneu. Lady Gaga a cantat piesa „The Cure.”

Pink a demonstrat din nou ca este „a badass”

Pink nu se da in laturi de la nimic! Si daca mai ramasese inca un lucru pe care cantareata nu il facuse, acesta era sa atarne de hotelul Marriot din L.A. interpretand prima melodie de pe noul sau album, „Beautiful Trauma”, la inaltime.

Pink performing on the side of a building #AMAs Mildly terrifying yet so beautiful. An artist 💕 pic.twitter.com/wveK328UmP — Gwen ♔ გვანცა (@Gvantza) November 20, 2017

Linkin Park au tinut un discurs emotionant in onoarea lui Chester Bennington

Membrii trupei Linkin Park au urcat pe scena pentru a le fi inmanat premiul „Artistul Rock Alternativ Preferat” si au profitat de ocazie pentru a spune cateva cuvinte in cinstea fostului lor solist, Chester Bennington, care s-a sinucis pe 20 iulie.

„Take a moment to appreciate what you’ve got and make Chester proud.” – @linkinpark dedicates their award to late Chester Bennington#AMAs pic.twitter.com/fHh4i8dAJs — Good Morning America (@GMA) November 20, 2017

Diana Ross a avut niste invitati surpriza pentru momentul sau

Diana Ross a urcat pe scena AMA’s pentru a-si accepta premiul pentru „Lifetime Achievement” – adica realizarile pe care le-a avut de-a lungul carierei sale. Momentul cel mai amuzant si adorabil a fost atunci cand Dianei i s-au alaturat, pe scena, nepotii sai!

Christina Aguilera a sustinut un moment in onoarea lui Whitney Houston

Christina Aguilera a sustinut propria ei versiune a melodiei iconice a lui Whitney Houston, „The Bodyguard”, in speranta ca ar fi facut-o pe cantareata mandra. Pink a fost surprinsa, in public, avand o expresie de admiratie pe chip – cantareata a felicitat-o, ulterior, pe Christina Aguilera pentru momentul sau.

Foto: Instagram