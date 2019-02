Cele mai inconfortabile momente de la Premiile Oscar 2019

Premoniția lui Anne Hathaway s-a adeverit. Decernarea Premiilor Oscar de anul acesta nu a fost mai inconfortabilă decât gala pe care a prezentat-o alături de James Franco. Cu toate acestea, ca orice eveniment de premiere urmărit în detaliu, apariția momentelor inconfortabile era inevitabilă:

Momentul din deschiderea serii

Queen și Adam Lambert au interpretat melodiile „We Will Rock You” și „We Are The Champions” în deschiderea Premiilor Oscar 2019. Deși publicul a apreciat spectacolul cu aplauze, cântând alături de formație, mai mulți fani de pe Twitter nu s-au lăsat impresionați de înlocuirea celor 15 minute de discurs (de obicei constând în mai multe glume) al unei gazde celebre cu un moment artistic.

Amy Poehler, Tina Fey și Maya Rudolph nu găsesc amuzante glumele lui Trevor Noah

Trevor Noah a făcut o glumă despre cum prietenii lui africani spun „Wakanda Forever”. „Chiar și în backstage, Mel Gibson a venit la mine și mi-a spus „Wakanda Forever”. A spus încă un cuvânt după asta, dar partea cu Wakanda a fost drăguță”. Deși gluma a reușit să strângă câteva râsete în sală, Amy Poehler, Tina Fey și Maya Rudolph nu au schițat nici măcar un zâmbet.

Duetul dintre Lady Gaga și Bradley Cooper

Deși interpretarea melodiei „Shallow” i-a emoționat atât pe cei prezenți în sală, cât și pe cei care au privit momentul din fața ecranelor, internetul a luat foc după ce Bradley s-a așezat la pian lângă Lady Gaga, iar privirile celor doi ne-au teleportat exact în casa personajelor din „A Star is Born”, Ally și Jackson. Tot mai mulți fani cred că între Gaga și Bradley există sentimente mai profunde decât prietenie.

Pantalonii scurți purtați de Pharell Williams

Mai multe persoane au comentat apariția lui Pharell Williams la Premiile Oscar, acesta alegând să poarte o pereche de pantaloni până la genunchi alături de sacoul army, o pereche de șosete albe și pantofi negri. Ținuta artistului nu i-a impresionat pe fani, nepotrivirea pieselor vestimentare cu evenimentul fiind cu atât mai evidentă când Pharell a urcat pe scenă alături de Michelle Yeoh pentru a prezenta premiul Best Animated Feature Film.

