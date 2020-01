Cele mai importante momente de la SAG Awards 2020

Aseară a avut loc la Shrine Auditorium, în Los Angeles cea de-a 26-a ediție a premiilor SAG (Screen Actors Guild). Cu această ocazie, noi am făcut o selecție a celor mai importante momente.

În mod cert, Jennifer Aniston a reușit să strălucească aseară la SAG Awards. Apariția sa în serialul The Morning Show i-a adus premiul pentru Cea mai bună actriță într-un serial – dramă. Ea a fost extrem de surprinsă, mai cu seamă că ultimul premiu oferit de Sindicatul actorilor american a fost în 1996. Jennifer a primit atunci premiul pentru Cea mai bună distribuţie într-un serial de comedie, Friends.

După ce Brad Pitt a câștigat premiul pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar, el a avut un discurs care a ajuns extrem de repede viral. El le-a mulțumit colegilor săi într-un mod extrem de amuzant. „Aș vrea să le mulțumesc colegilor mei, Leo, Margot Robbie, piciorul lui Margot Robbie, piciorul lui Margaret Qualley, piciorul Dakotei Fanning. A fost o perioadă dificilă – un bărbat care se droghează, își dă bluza jos și nu se înțelege cu soția lui. Este o schimbare mare.” Ulterior, el a spus că filmul Once Upon a Time in Hollywood i-a dat ocazia de a lucra cu oameni incredibili, dar și cu o generație tânără de actori.

Robert de Niro a obținut aseară premiul Life Achievement Award pentru întreaga sa carieră. El și-a început discursul spunând că un actor nu se bucură foarte mult pentru premiile sale deoarece este mult prea preocupat de proiectele sale viitoare. „Sunt foarte fericit să știu că voi lucra la următorul meu proiect alături de tine, Leonardo DiCaprio, și Marty Martin Scorsese.”

Totodată, el a atras atenția deoarece în discursul său a adus vorba și despre politică, fiind cunoscut pentru faptul că de-a lungul timpului și-a exprimat opinia despre președintele Donald Trump: „Deja îmi imaginez pe unii dintre voi spunând: „În regulă, stai departe de politică.” Dar suntem într-o situație dificilă, trebuie să spun ceva. Există bine și există rău, dar și un sens comun, abuz de putere, iar în calitate de cetățean am dreptul la fel ca ceilalți, fie actori, sportivi, muzicieni, să îmi spun opinia. Și dacă am o voce datorită faptului că sunt actor, o voi folosi de fiecare dată când văd un abuz de putere atât de evident. Și este tot ceea ce voi spune în această seară.”

Michelle Williams a avut un discurs extrem de emoționant, fiind câștigătoarea pentru Cea mai bună actriță într-o miniserie sau film TV. Ea i-a mulțumit colegului său din Fosse, Sam Rockwell: „Mulțumesc că mi-ai spus adevărul în cel mai mic detaliu. Nu toți actorii sunt așa de norocoși ca mine.”

Însă, partea cea mai emoționantă din discursul ei a fost atunci când le-a mulțumit fiicei sale, Matilda, și logodnicului său, Thomas Kail. „Tommy, ca oricare alt lucru din viața mea, împărtășesc asta cu tine. Matilda, există un singur lucru pentru a fi complet sincer ca actor și ca om. Și este vorba de a fi cine ești și felul cum trăiești. Te iubesc și voi veni acasă”, a spus actrița.

Discursul lui Joaquin Pheonix a fost unul special, el vorbind și despre regretatul actor, Heath Ledger, care în urmă cu mai mulți ani a câștigat și un premiu Oscar pentru rolul Joker din The Dark Knight. „Aici, pe umerii mei, stă unul dintre actorii mei preferați, Heath Ledger, așa că, mulțumesc.”

Phoebe Waller-Bridge, câștigătoarea premiului pentru Cea mai bună actriță într-un serial de comedie, a fost extrem de surprinsă, dar și bucuroasă. „Acest lucru a fost un vis.. dacă mă trezesc de dimineață și descopăr că a fost doar atât, atunci mulțumesc, a fost cel mai frumos vis.”

Actorii filmului Parasite au fost întâmpinați de aplauze imediat cum au urcat pe scenă. Song Kang-ho, unul dintre actori, a avut un discurs cu adevărat emoționant.” În ciuda faptului că filmul se numește Parasite, cred că povestea are în vedere coexistența și cum toți putem trăi împreună.”

Actrița Alex Borstein a fost surprinsă de faptul că filmul The Marvelous Mrs. Maisel a primit premiul pentru Cea mai bună distribuție dintr-un serial de comedie. „Am votat pentru Fleabag. Este foarte ciudat. Nu are sens. Fleabag este excelent. Cu toții sunteți minunați”, a spus Alex Borstein.

