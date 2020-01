Cel mai recent clip postat de Prințul Harry conține un mesaj secret pentru Meghan Markle

Prințul Harry a postat pe contul de Instagram sussexroyal, pe Instastories, un video de la cel mai recent angajament regal al său, care, se pare, va fi și ultimul. Mai mult decât atât imaginile sunt acompaniate de muzica celor de la Stone Roses, mai exact piesa „This is the One”, care include și versul „I’d like to leave the country.” (Mi-ar plăcea să părăsesc țara – n.red.).

Se pare că Prințul Harry a ales melodia „This is the One” tocmai pentru a transmite un mesaj soției sale care se află în prezent în Canada alături de fiul lor, micul Archie.

În video, îl putem vedea pe Prințul Harry cum se întoarce pentru a zâmbi persoanei care filmeazaă, înainte de a intra în camera unde este așteptat de numeroși reporteri și oficiali pentru a ajuta la extragerea oficială a echipelor care participă la Campionatul Mondial 2021 Rugby League World Cup.

Prințul Harry a evitat să răspundă la întrebările care vizau celebrul anunț Megxit, însă a glumit cu câțiva tineri care se jucau în apropierea Palatului Buckingham. „Aveți grijă de iarbă, da? Altfel o să am probleme”, a spus el, râzând.

#PrinceHarry doing what he does best. Chatting to kids, putting them at ease in the garden at Buckingham palace. But is this the last time well see him do a royal engagement like this? pic.twitter.com/yxwA3SMTxs

— Rhiannon Mills (@SkyRhiannon) January 16, 2020