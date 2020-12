Ce va face Augustin Viziru, câștigătorul emisiunii Ferma, cu premiul de 50.000 de euro

Augustin Viziru este câștigătorul emisiunii Ferma. Orășeni versus săteni. În urma duelului cu Elena Chiriac, alături de care a ajuns în finală, actorul a învins și a reușit să câștige ultima probă din concurs, plecând acasă cu trofeul și premiul de 50.000 de euro.

Joi seara a avut loc marea finală Ferma 2020. Andrei Stoica, Viviana Sposub, Elena Chiriac și Augustin Viziru au fost cei patru concurenți care au luptat marele premiu. Viviana Sposub a fost prima eliminată, urmată de Andrei Stoica, luptătorul ajungând pe locul 3 în concurs.

Augustin Viziru nu și-a mai putut stăpâni emoțiile după câștigarea finalei de la Ferma. Orășeni vs. Săteni. Actorul le-a mulțumit tuturor pentru perioada petrecută în concurs și pentru faptul că l-au susținut, mai ales după experiența petrecută în primul sezon. „De când am intrat în jocul ăsta partenerul meu de joc a fost Elena. Și îi mulțumesc, a fost un om extraordinar, sincer și împreună am câștigat acest trofeu”, a declarat Augustin Viziru despre Elena Chiriac, alături de care a ajuns în finală.

„Fermierul anului” nu a omis să îi adreseze câteva cuvinte emoționante și mamei, care a fost acolo, alături de el, însă momentul cu adevărat emoționant a fost acela în care a adus vorba despre tatăl său și despre o întâmplare care s-a petrecut în timpul concursului.

„Astăzi, fetița mea a împlinit 3 luni și acesta este trofeul ei. Tot ce mai contează în viața asta pentru mine este fetița mea. Și familia mea. Mă bucur de momentul ăsta din tot sufletul”, a declarat Augustin Viziru, care a mai concurat la această emisiune în urmă cu 5 ani.

„Am abordat cu totul și cu totul altfel jocul față de acum cinci ani și singurul meu obiectiv a fost să îi dau educație fetiței mele, să îi arăt că se poate să fii om bun și să câștigi trofeul acesta fiind un om bun. Și asta am făcut. Trofeul acesta pentru mine reprezintă o liniște sufletească”, a mai spus el la finalul emisiunii.

În ceea ce privește premiul de 50.000 de euro, Augustin Viziru a declarat pentru Click că „Am muncit foarte mult pentru acest premiu și voi cheltui acești bani strict pentru familie, pentru oamenii care contează în viața mea”.

Foto: PROTV

