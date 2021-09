Ce va dezvălui Prințul Harry despre Camilla Parker-Bowles în autobiografia sa

Potrivit lui Paul Burrell, citat de The Daily Mail, Prințul Harry ar urma să o atace pe Camilla Parker-Bowles în viitoarea sa autobiografie.

Fostul majordom al Prințesei Diana a spus că ducele de Sussex este „pregătit să dezvăluie orice secret al Camillei” după ce ducesa de Cornwall „a luat locul Dianei” ca soție a tatălui său.

El a adăugat pentru revista Closer că Prințul Charles, în vârstă de 72 de ani, va păli dacă fiul său o va picta pe femeia vieții sale într-o lumină proastă. „Editura Penguin va vrea fără îndoială să-și scoată banii din această afacere de carte. Asta înseamnă că nu vor dori neclaritate – vor dori nume și detalii”, a spus majordomul de 63 de ani.

Burrell a spus că în mod sigur se va readuce în discuție rasismul de la Casa Regală, deși, a ținut el să adauge, în anii pe care și i-a petrecut în serviciul prințesei nu a simțit vreodată că ar exista astfel de comportamente acolo.

Aparent, Harry nu își avertizase în niciun fel tatăl despre planul său de a scrie memoriile explozive, la care lucrează de peste un an și pentru care se estimează că va primi câteva milioane de dolari. Ba mai mult, pentru a se asigura că lectura va fi una reușită, ducele colaborează cu ghost writer-ul J. R. Moehringer, câștigător al premiului Pulitzer.

Experții regali au pus sub semnul întrebării motivul pentru care Harry a scris cartea, subliniind că el este deja bogat și că oricum a vorbit și probabil va mai vorbi pe larg despre Megxit.

În schimb, Harry a declarat: „Scriu asta nu ca prințul care m-am născut să fiu, ci ca omul care am devenit. Am purtat multe pălării de-a lungul anilor, atât la propriu, cât și la figurat, iar speranța mea este că, spunându-mi povestea – urcușurile și coborâșurile, greșelile, lecțiile învățate – pot ajuta să arăt că, indiferent de unde venim, avem mai multe în comun decât credem. Sunt profund recunoscător pentru oportunitatea de a împărtăși ceea ce am învățat de-a lungul vieții mele până acum și sunt încântat de faptul că oamenii pot citi o relatare directă a vieții mele, care este exactă și complet veridică.”

Foto: Arhiva ELLE

