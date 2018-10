Ce ținută a purtat Kate Middleton la nunta Prințesei Eugenie

Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, a fost prezentă la nunta Prințesei Eugenie, ea sosind alături de Prințul William. Pentru acest eveniment important pentru familia regală britanică, Kate Middleton a ales să poarte o culoare mai puțin obișnuită pentru ea, fucsia.

Ducesa de Cambridge a impresionat însă și de data aceasta, ea alegând să poarte tot o creație Alexander McQueen. Rochia fucsia a atras atenția tuturor, Kate optând de regulă pentru culori neutre.

The Duchess of Cambridge Kate Middleton and Prince William arrive for #PrincessEugenie #RoyalWedding pic.twitter.com/iibxigDtzQ

— EVOKE.ie (@EVOKE) October 12, 2018