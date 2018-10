Ce surpriză i-a pregătit Kanye West lui Kim Kardashian de ziua ei

Kim Kardashian a împlinit duminica aceasta 38 de ani și, așa cum ne-am obișnuit, Kanye West i-a pregătit o surpriză.

Kim s-a trezit sâmbătă dimineața pe muzica de pian, un artist fiind adus special de Kanye pentru această ocazie. Totodată, el i-a adus numeroase decorațiuni florale roz imense, care atrăgeau imediat atenția.

Vedeta a împărtășit momentul cu fanii, postând un clip cu surpriza pregătită de Kanye. „La asta m-am trezit, prieteni. Kanye este cel mai creativ când vine vorba de florile pentru ziua mea. Te iubesc atât de mult”, a scris Kim.

Kanye a postat pe Twitter un video cu surpriza pe care i-a pregătit-o lui Kim, în clip fiind și fiica lor, North West, care dansează pe jazz cu un prieten.

„@KimKardashian Ești superbă”, a scris artistul. „Voi încerca mereu să fac lucruri care să exprime cât de frumoasă ești pe interior și exterior și cât de mult te iubesc pe tine și familia noastră”, a adăugat Kanye West.

@KimKardashian Youre stunning.

I will keep trying to make things that can express how beautiful you are inside and out and how much I love you and our family pic.twitter.com/RurDAmLrwe

— ye (@kanyewest) October 20, 2018