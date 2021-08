Ce superbă declarație de dragoste i-a făcut Lili Sandu, iubitului ei, Silviu Țolu, cu ocazia zilei de naștere a acestuia

Lili Sandu și Silviu Țolu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din România și au împreună un băiețel, pe nume Thomas Jay Cristian, care a împlinit recent 1 an.

Cei doi demonstrează cu fiecare ocazie cât de mult se iubesc, se apreciază și se susțin unul pe celălalt și împărtășesc constant pe rețelele de socializare imagini inedite din viața lor de familie.

Silviu Țolu a împlinit zilele trecute 30 de ani, iar partenera lui, Lili Sandu, nu a ratat momentul, făcându-i acestuia o frumoasă declarație de dragoste pe contul ei de Instagram, postând și câteva imagini inedite în care cei doi apar alături de fiul lor, Thomas Jay Cristian.

„Azi este despre tine, iubirea mea! Sunt o femeie atât de norocoasă să te am în viața mea. Ești cel mai bun tată de pe Pământ! Mulțumesc! Te iubim pentru totdeauna!!! La mulți ani! #TheTolus #myboys #myfamily”, a scris Lili Sandu pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by L I L I S A N D U (@lilisandu_official)

Într-un interviu oferit recent site-ului cancan.ro, Lili și Silviu au vorbit deschis despre modul în care viața lor s-a schimbat de când au devenit părinți, dar și despre provocările pe care le întâmpină zi de zi.

De asemenea, cei doi au mărturisit că Thomas Jay Cristian le-a schimbat complet viața, inclusiv relația de cuplu. „Nu mai avem același program, intervin alte responsabilități de fiecare parte”, a declarat Silviu. „Tot ce facem îl are pe el în prim plan acum. Nu mai suntem noi … noi eram genul care ne luam bagajele și plecam”, a completat Lili Sandu.

În plus, vedeta a dezvăluit și faptul că cel mic doarme alături de ei, însă că își dorește să schimbe acest obicei. „A fost o decizie pe care am luat-o când a fost bolnăvior și am zis: Hai să-l luăm cu noi. Bine, a fost și un pic egoism din partea mea pentru că-l alăptez și mi-e mult mai ușor și uite că a rămas cu noi în pat. Acum nu știm cum să-l mai dăm afară din pat”, a povestit Lili.

Cei doi au vorbit și despre posibilitatea de a deveni din nou părinți, mărturisind că și-ar dori ca în viitor să își extindă familia. „Sincer, la cât de bine m-am simțit în timpul sarcinii și la cât de ușor m-am recuperat, clar aș mai vrea să mai avem copii, doar că mai sunt și alți factori de care trebuie să ținem cont. Plus că e foarte dificil cu un copil mic. Încă ne confruntăm cu mici probleme”, a declarat Lili Sandu.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro