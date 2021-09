Ce știm despre Michael K. Williams, actorul din The Wire, care a murit tragic la 54 de ani?

Poliția americană a confirmat ieri moartea actorului Michael K. Williams, la doar 54 de ani.

Actorul cunoscut în principal pentru rolul său în serialul HBO The Wire, în care l-a jucat pe Omar Little între 2002 și 2008, a fost găsit în sufrageria sa din New York City pe 6 septembrie.

Motivul decesului, potrivit New York Post, e posibil să fi fost o supradoză de heroină.

Williams a dezvăluit la un moment dat că a consumat droguri în perioada în care a jucat în The Wire, în special în timp ce filma la al doilea și al treilea sezon. „În jurul celui de-al doilea – mai mult ca în al treilea sezon al The Wire… mă drogam și eram în pericol să distrug toate lucrurile pentru care muncisem atât de mult”, a declarat el pentru NPR.

Actorul nu a ascuns faptul că s-a folosit de experiențele sale personale pentru a crea un personaj cât mai convingător. „Îmi folosesc job-ul pentru a stârni empatie și compasiune față de oamenii pe care societatea tinde să-i stereotipeze sau ostracizeze”, a declarat el pentru The Guardian în 2015. „Nimeni nu se trezește și-și spune: ‘Voi deveni traficant de droguri’ sau ‘Voi deveni un stick-up kid’. Nu. Există o serie de evenimente care îi fac să simtă că acesta este singura cale de ieșire. Ca un negru crescut în cartier, pot spune că am fost martor la astfel de întâmplări.”

Parcursul lui Williams către o carieră în actorie a fost unul impresionant. El a lucrat ca dansator în trupe de concert, colaborând cu Madonna sau George Michael, până când rapperul Tupac Shakur l-a convins că ar putea juca. În afară de rolul din The Wire, care i-a adus celebritatea, Williams mai este cunoscut și pentru Boardwalk Empire (unde l-a jucat, timp de cinci sezoane, pe Albert ‘Chalky’ White). De-a lungul vieții, el a primit trei nominalizări la premiile Emmy.

