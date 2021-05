Ce spune traducătoarea Zhe Wang despre zvonurile legate de relația dintre ea și Bill Gates

Zhe Wang, o traducătoare care lucrează pentru Fundația Bill & Melinda Gates din martie 2015, a negat zvonurile de pe rețelele sociale care susțin că ar fi fost responsabilă pentru divorțul care pare că va reuși să-l eclipseze până și pe cel dintre Kim Kardashian și Kanye West.

Zhe „Shelly” Wang, care are 36 de ani, ar fi scris pe site-ul chinez de socializare Weibo: „Am crezut că zvonurile vor dispărea singure, dar nu mă așteptam ca zvonurile să se răspândească din ce în ce mai nebunesc”.

Ea a continuat: „Câte cărți pot citi, așa că de ce să irosesc timpul pe zvonuri nefondate?”

„Aș dori să mulțumesc tuturor pentru îngrijorarea și ajutorul acordat în disiparea zvonurilor prin mesaje private în ultimele 24 de ore.”

Ea și-a încheiat mesajul cu un link către un articol intitulat „Divorțul #Gates, unii oameni vicioși lansează zvonuri care calomniază o chinezoaică nevinovată.”

Adevăratul motiv al destrămării căsniciei lui Bill și Melinda Gates rămâne necunoscut, deși alte săpături ale presei de scandal au relevat că multimiliardarul american a continuat să se vadă cu fosta lui iubită, ba chiar să meargă cu aceasta în vacanțe anuale la mare, chiar și după ce s-a căsătorit.

Într-o declarație comună, Bill și Melinda au spus: „După ce ne-am gândit multă vreme şi după ce am încercat totul pentru ca relaţia noastră să meargă mai departe, am decis să punem capăt mariajului nostru. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care funcționează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă. Vom continua să credem în această misiune și vom continua să lucrăm împreună la această fundație, însă nu credem că mai putem crește împreună în relația de cuplu în următoarea fază a vieților noastre. Solicităm respectarea intimităţii noastre şi a familiei noastre în timp ce începem această nouă viață.”

Citește și:

Foto: Arhiva ELLE