Ce spune fosta prietenă a Melaniei Trump despre reacția Primei Doamne cu privire la incidentele de la Capitol Hill

Fosta prietenă și consilieră a Melaniei Trump, Stephanie Winston Wolkoff, și-a arătat indignarea față de Prima Doamnă în cartea sa, Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady.

Stephanie Winston Wolkoff a vorbit în cartea sa despre relația pe care o are cu Melania Trump de un deceniu, dar și rolul pe care aceasta l-a avut în ceea ce privește administrația Trump, după ce soțul său a câștigat președinția.

Într-un interviu recent acordat pentru CNN, Stephanie Winston Wolkoff a susținut că arma Melaniei a fost tăcerea, făcând referire la modul în care a reacționat în privința incidentelor de la Capitol Hill. „Nu este singurul eveniment la care a fost complice pe parcursul celor patru ani. Melania Trump are o voce și nu și-a folosit-o. Are o platformă, dar nu a folosit-o. În calitate de Primă Doamnă a SUA, ai capacitatea de a vorbi clar și pentru restul americanilor.”

După asaltul de la Capitol Hill, Melania Trump a publicat pe site-ul oficial al Casei Albe și pe contul de Twitter un mesaj în care sugerează că ea ar fi o victimă, după ce presa a scris că a fost ocupată cu organizarea unei ședințe foto. „Cred că este rușinos că în jurul acestor evenimente tragice și-au făcut loc bârfe ieftine, atacuri personale nefondate, și acuzații false la adresa mea – din partea unor oamenii care țin să fie relevanți și care sunt părtinitori. De data aceasta este vorba despre a vindeca țara și cetățenii ei. Acest eveniment nu ar trebui să fie folosit pentru câștiguri personale”, a transmis Melania Trump.

Fosta prietenă și consilieră a Melaniei Trump a criticat dur faptul că familia Trump nu este capabilă să gândească dincolo de propriile interese. „Dacă asta consideră, atunci este într-adevăr un lucru jenant la care să te gândești în aceste momente”, a declarat Stephanie Winston Wolkoff cu privire la acel fragment din mesajul Melaniei Trump.

„Credeam că este diferită față de soțul ei. Am crezut că Melania este mai bună și cinstită decât Donald și toți descendenții săi. M-am înșelat în legătură cu asta”, a mai scris Stephanie Winston Wolkoff în cartea sa.

Miercuri, 13 ianuarie, președintele în exercițiu Donald Trump a fost pus sub acuzare, fiind pentru a doua oară în timpul mandatului său, decizia aparținând Camerei Reprezentanților. El este acuzat că a incitat la insurecție în cazul atacurilor de la Capitoliu, atunci când suporterii lui au intrat în timpul procedurii prin care Congresul american valida alegerile care îl pun pe Joe Biden în funcția de președinte.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro