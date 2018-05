Ce s-a întâmplat cu contul de Instagram al lui Blake Lively?

Ne-am obișnuit ca Blake Lively să posteze imagini în ținutele ei stylish, pe care am aflat că și le pregătește singură, fără ajutorul unui stilist. Pe lângă aceste fotografii, actrița ne-a amuzat mereu cu glumele la adresa soțului ei, Ryan Reynolds, replici amuzante care ne-au făcut să spunem de fiecare dată că cei doi sunt #couplegoals.

Cu toate acestea, Blake Lively a decis să șteargă toate imaginile de pe contul ei de Instagram. Acum pe contul ei poți găsi o descriere ciudată („What happened to Emily?…” – Ce s-a întâmplat cu Emily, n.r.), iar fanii au observat imediat această schimbare. În plus, Blake urmărește acum doar câteva persoane care au numele Emily Nelson, iar asta ne face să credem că poate fi vorba despre promovarea noului ei film, „A Simple Favor”.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, o femie întrebându-se cum a ajuns Blake Lively să îi dea follow, în timp ce alte persoane au scris că se gândesc să își schimbe numele pe Instagram, în speranța că actrița le va acorda atenție.

does anyone want to tell me why Blake Lively followed me and had this as a bio. Goodbye cruel world some hacker is anti-Emily, my time has come 🙂 pic.twitter.com/Yqi5MtYoBW

— emslay (@emilayyy97) May 1, 2018