Ce dezvăluie Andreea Marin despre despărțirea de Ștefan Bănică: „Au fost atâtea dezavantaje..”

Andreea Marin este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV. Ea a fost căsătorită de trei ori până acum. În 2000, vedeta a divorțat de Cristian Gheorghiță. În 2006 s-a căsătorit cu Ștefan Bănică, iar în 2013 au anunțat că divorțează. Marin a fost căsătorită și cu fizioterapeutul Tuncay Öztürk, de care a divorțat în 2017.

Andreea Marin a povestit în cadrul emisiunii lui Denise Rifai de pe Kanal D despre fostele sale relații. Vedeta a fost întrebată cât de tare doare să fii înșelată, după ce în 2010 a recunoscut că a trecut printr-un astfel de episod. „Pentru mine trecutul nu mai contează. Trecutul acela care nu a depins de mine. Generic vorbind, nu poate să fie comod să te simți înșelată, nici într-o relație de prietenie, nici într-o relație de căsnicie. Pe o scară de la 1 la 10 te doare spre 11. Nici un divorț nu e o dramă, e o realitate.”

Deși este discretă din fire, în aceeași emisiune Andreea Marin a dezvăluit motivele pentru care fostele căsnicii nu au funcționat, recunoscând că pe a treia o consideră o greșeală și că nu trebuia să accepte acea cerere. „Nu m-aș mai căsători cu niciunul dintre foștii soți. Prima relație a fost o mare dragoste, dar m-am căsătorit prea tânără, aveam 18-19 ani și nu am fost destul de matură. A existat o despărțire de un an și ceva, el plecând la studii peste ocean și noi nu am rezistat despărțirii. A doua relație oficializată o cunoașteți, tocmai pentru că eram amândoi atât de în vizorul publicului, iar a treia a fost o greșeală, nu trebuia să accept această căsnicie. Îmi pare rău că am făcut-o pentru că cumva m-am grăbit, au fost niște argumente de ordin sufletesc. Am făcut-o, dar nu mi-aș fi dorit. Intuiția mea mi-a arătat că nu greșeam, dar nu am avut puterea să spun nu unei cereri atunci.”

Mariajul Andreei Marin cu Ștefan Bănică a fost cel mai mediatizat, iar prezentatoarea a vorbit și despre dezavantajele de a trăi o poveste de dragoste în lumina reflectoarelor. „Au fost atâtea dezavantaje. Am născut-o pe Violeta și la ieșirea din spital eram urmăriți de paparazzi și era pur și simplu să facem accident în acea zi, fiind șicanați. Nu asta m-a incomodat în căsnicia mea, nepotrivirea aș spune. Din cea de-a doua căsnicie o am pe fiica mea ceea ce e foarte important pentru mine”, a adăugat Andreea Marin în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D

