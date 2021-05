Ce decizie surprinzătoare a luat Adela Popescu, însărcinată în șapte luni

Adela Popescu este însărcinată în șapte luni. Vedeta și soțul ei, Radu Vâlcan, vor deveni părinți pentru a treia oară în vara acestui an.

Și cum mai este destul de puțin timp până când Adela Popescu va deveni din nou mamă, vedeta își dorește să pună la punct toate detaliile. Astfel că, a mărturisit recent că a luat o decizie foarte importantă, și anume că a angajat o bonă filipineză. Demersurile sunt deja făcute, iar bona urmează să ajungă în România peste o lună, fiind vorba despre o persoană care are experiență. „Sunt în săptămâna 31 de sarcină, mă pregătesc să fac morfologia de semestrul trei. Într-o lună și ceva ar trebui să ne vină bona din Filipine. Am făcut toate demersurile. Am două pătuțuri pentru bebe, nu unul. Unul îl vom pune lângă patul matrimonial. Avem o singură cameră liberă în casă, acolo o să stea filipineza. Trebuie să izolăm camera filipinezei. Bona va avea cea mai frumoasă cameră din casă, la etajul doi. Are cameră cu vedere la lac. Mi-am dorit o doamnă cu experiență, nu vreo tinerică”, a declarat Adela Popescu în emisiunea „Vorbește Lumea.”

Adela Popescu a dezvăluit că termenul este la jumătatea lunii iulie. Vedeta a mărturisit că își dorește să nască natural, așa cum a fost și în cazul primelor două nașteri. „Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, spunea Adela Popescu în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din România, iar cei doi sunt extrem de apreciați datorită sincerității lor. Au împreună doi băieți, pe Alexandru și Andrei.

Foto: Instagram