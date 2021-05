Ce decizie importantă au luat Bill și Melinda Gates cu privire la divorțul lor

Divorțul dintre Bill și Melinda Gates se anunță unul extrem de lung, controversat și costisitor, iar noi detalii despre acest divorț ies la iveală zilnic.

Atât Bill, cât și Melinda Gates au angajat avocați de renume pentru a-i reprezenta în procesul de divorț, doi dintre aceștia fiind cei care au ajutat la negocierea separării unui alt cuplu de miliardari: Jeff Bezos și MacKenzie Scott.

Unul dintre avocații care o reprezintă pe Melinda Gates este Sherri Anderson, cea care l-a reprezentat pe Jeff Bezos, CEO Amazon, în divorțul de MacKenzie Scott în 2019, divorț considerat a fi cel mai costisitor din istorie.

În schimb, avocatul care a reprezentat-o pe Scott în acel divorț, Ted Billbe, face parte din echipa legală a lui Bill Gates. Alături de el se mai află Ronald Olson de la firma Munger, Tolles & Olson, care este și director al grupului de investiții Berkshire Hathaway al celebrului Warren Buffett. Printre cei pe care Olson i-a reprezentat în diverse ocazii se mai numără Mark Zuckerberg, CEO Facebook, și Larry Page și Sergey Brin, fondatorii Google.

Melinda Gates a depus oficial luni actele de divorț de Bill Gates. Potrivit actelor depuse la tribunalul din King County, Washington, și obținute de PEOPLE, cuplul nu are un contract prenupțial, însă cei doi își vor împărți bunurile conform unei înțelegeri de separare.

În actele depuse de Melinda Gates aceasta a precizat că „nu are nevoie de pensie alimentară” din parte soțului său și de asemenea precizează că mariajul dintre Bill, în vârstă de 65 de ani, și Melinda, 56 de ani, este „iremediabil distrus”.

Din actele respective nu se poate deduce exact când a avut loc separarea celor doi. „Cerem tribunalului să desfacă mariajul nostru și să fie consemnat faptul că relația de căsătorie a ajuns la final la data menționată în contractul de separare”, a mai precizat Melinda Gates.

Cei doi vor trebui să apară la tribunal tocmai în aprilie 2022, însă o întâlnire cu privire la împărțirea bunurilor este programată în martie 2022, iar judecătorii vor revizui cererea de divorț în luna septembrie a acestui an.

De asemenea, Melinda a mai depus un ordin automat de înghețare a bunurilor financiare, ceea ce înseamnă că atât ea, cât și Bill Gates nu au voie să facă achiziții sau alte decizii financiare importante, decât cu acordul scris al judecătorilor.

Bill şi Melinda Gates au anunţat că vor divorţa, după 27 de ani de căsnicie. Cei doi vor continua să colaboreze în cadrul Fundaţiei Bill şi Melinda Gates.

„După ce ne-am gândit multă vreme şi după ce am încercat totul pentru ca relaţia noastră să meargă mai departe, am decis să punem capăt mariajului nostru. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care funcționează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă. Vom continua să credem în această misiune și vom continua să lucrăm împreună la această fundație, însă nu credem că mai putem crește împreună în relația de cuplu în următoarea fază a vieților noastre. Solicităm respectarea intimităţii noastre şi a familiei noastre în timp ce începem această nouă viață”, se arată într-o declaraţie comună, postată de cei doi pe conturile personale de Twitter.

Bill Gates se situează în prezent pe locul 4 al celor mai bogaţi oameni din lume, conform revistei Forbes. Averea sa, la data de 3 mai 2021, era estimată la valoarea de 130,5 miliarde de dolari.

Melinda Gates este considerată una dintre cele mai influente femei din lume. Bill Gates și Melinda s-au cunoscut în anii 1980 la un picnic organizat de Microsoft și s-au plăcut imediat. „În primul weekend romantic petrecut împreună, am adus un puzzle cu Turnul Eiffel, de 1.800 de piese, pe care Bill și cu mine l-am terminat în două zile”, declara Melinda, într-un interviu acordat în 2014 revistei Elle. Ei s-au căsătorit în Hawaii, în 1994 şi au împreună trei copii: Jennifer (25 ani), Rory (21 de ani) şi Phoebe (18 ani).

Potrivit Reuters, detaliile finaciare ale deciziei nu sunt încă clare. Din anii 2000, conduc împreună Bill & Melinda Gates Foundation, care are în prezent active de peste 51 de miliarde de dolari.

Foto: Profimedia