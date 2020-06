Ce au purtat vedetele la The Concert Drive In

În weekend-ul trecut, Global Records a organizat cel mai mare concert, drive in, la Romexpo, unde timp de trei zile au cântat artiști precum INNA, Antonia, Alina Eremia, Irina Rimes, Roxen, The Motans și Carla’s Dreams.

Fanii acestora și-au exprimat entuziasmul și admirația pentru artiștii lor preferați prin claxoane puternice, dar și sute de aplauze.

Ultima zi a evenimentului The Concert Drive In (care a fost sold out), a fost dedicată iubitorilor de trap, care au putut să îi urmărească live pe IAN, Azteca, Oscar, Killa Fonic și Nane.

Atmosfera incendiară a fost susținută și de ținutele purtate de vedete care au fost cool, fashion & stylish, gândite special pentru acest show. În plus, entuziasmul artiștilor a fost mai mare ca de obicei din simplul motiv că abia așteptau să urce pe scenă după atâtea luni de pauză.

Roxen a purtat un trening Moschino combinat cu bocanci R13, Alina Eremia un jumpsuit creat de designerul momentului, Marine Serre, și o pereche de bocanci Dr Martens iar Antonia o cămașă și o pereche de pantaloni ambele semnate de designerul roman, Anamaria Saragia, pe care le-a asortat cu o pereche de pantofi sport Yeezy.

Irina Rimes și INNA, în schimb, au ales să poarte creațiile unor designeri de nișă. Rimes a avut o ținută semnată Mukzin iar INNA un outfit format dintr-un body și un corset de la TTSWTRS, ciorapi cu tatuaje Vetements x Wolford, o pereche de pantaloni scurți Y Project și bocanci R13.

Ținutele de scenă ale artistelor sunt mereu o sursă de inspirație pentru oricare dintre noi, așa că te invităm și pe tine să le studiezi ținutele cu atenție și să ne scrii care sunt preferatele tale.

Foto: Elle

