Ce artisti canta la Media Music Awards 2017

Artisti Media Music Awards: In seara aceasta are loc unul dintre cele mai asteptate evenimente muzicale ale anului, Media Music Awards 2017. Gala care ii premiaza pe cei mai populari si iubiti artisti din Romania va fi organizata pentru prima data la Bucuresti, pana acum aceasta avand loc in diferite orase ale tarii.

Media Music Awards va avea loc astazi, 3 octombrie 2017, la centrul comercial ParkLake din capitala. Gala incepe la ora 19, iar intrarea este libera. La eveniment vor fi prezenti numerosi artisti cunoscuti in Romania iar cativa dintre acestia vor sustine si spectacole pentru fanii lor.

Andra, una dintre cele mai indragite cantarete din Romania, va canta in cadrul evenimentului. Stefan Banica este si el unul dintre cantaretii care va sustine un moment artistic. Pe langa acestia, lista vedetelor din lumea muzicii care vor canta la Media Music Awards 2017 este lunga, dar cativa dintre artisti sunt: Alina Eremia, Dorian Popa, Lora, Anda Adam, Faydee, Deepcentral, Guess Who, Voltaj, Feli, Jo, Matteo, Randi, Lidia Buble, Fly Project, Ruby, Connect-R, Liviu Teodorescu, Ami, Ioana Ignat.

Gala Media Music Awards premiaza artistii care au avut cele mai multe difuzari la radio si la TV, dar si cele mai multe vizualizari pe YouTube pentru piesele lor.

