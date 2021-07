Ce a determinat-o pe Rebel Wilson să slăbească peste 35 de kilograme

Pentru Rebel Wilson, 2020 a fost Anul Sănătății, după cum chiar ea a declarat recent pe contul său de Instagram. Actrița și-a schimbat complet stilul de viață, iar asta a ajutat-o să slăbească peste 30 de kilograme până acum.

Recent, Rebel a vorbit pe contul său de Instagram despre întreaga transformare, dezvăluind de asemenea și care a fost motivul care a determinat-o să își schimbe dieta. Aceasta a mărturisit că șansele de a rămâne însărcinată erau considerabil reduse din cauza excesului de kilograme cu care se confrunta.

„Când am început să mă interesez de lucrurile care țin de fertilitate, doctorul mi-a spus că ‘ai avea șanse mai mari dacă ai fi mai sănătoasă'”, a declarat Rebel pe Instagram.

Actrița a recunoscut că a fost deranjată de opinia medicului, însă că, în cele din urmă, i-a oferit motivația de care avea nevoie pentru a-și schimba stilul de viață.

„Am fost puțin deranjată. Credeam că, chiar dacă sunt mare, sunt destul de sănătoasă. Așa că de aici a început totul – dacă aș fi pierdut excesul de kilograme, aș fi avut șanse mai mari să îmi îngheț ovulele și ca acestea să aibă o calitate mai bună. La început nici măcar nu a fost despre mine, a fost despre ideea de a avea un mini-eu.”

Cu toate acestea, actrița a mărturisit în luna mai a acestui an că încă se confruntă cu probleme legate de fertilitate și că speră ca lucrurile să se îmbunătățească în curând.

„Astăzi am primit vești proaste și nu am avut cu cine să le împărtășesc … dar cred că trebuie să spun cuiva. Pentru toate femeile care au probleme cu fertilitatea, vă înțeleg. Universul funcționează în moduri misterioase și uneori nimic nu are sens… dar sper că există o lumină care e pe cale să strălucească printre toți acești nori.”, a scris Rebel Wilson pe contul său de Instagram.

Citește și:

Rebel Wilson a dezvăluit că a fost răpită sub amenințarea armei în Africa

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro