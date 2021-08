Catherine Zeta-Jones, imagini spectaculoase în costum de baie

Catherine Zeta-Jones are 51 de ani, însă arată la fel de bine ca acum 30 de ani. Vedeta se mândrește cu forma sa fizică și nu se sfiește să împărtășească cu fanii săi imagini în care poartă un costum de baie.

Catherine Zeta-Jones a postat recent pe contul său de Instagram un clip video în care dansează folosind un cerc hula-hoop. Spre deliciul publicului, actrița era îmbrăcată doar într-un costum de baie format din două piese. Catherine a reușit să execute perfect dansul, distrându-se pe melodia Lets Twist Again a lui Chubby Checker.

Într-un interviu acordat publicației Wall Street Journal, actrița a vorbit despre modul in care reușește să aibă grijă de silueta sa. Aceasta a mărturisit că oricât de mult ar iubi dulciurile, nu își dă voie să consume alimente bogate în zahăr. „Mănânc doar mâncare neprocesată pentru că asta trebuie să fac acum. Visul meu este să mănânc doar desert pentru toată viața. E un țel. Când o să fiu foarte bătrână o să încep să iau vitamine pentru că vreau să pot mânca doar desert pentru tot restul vieții mele”, a spus actrița în vârstă de 51 de ani.

Până atunci însă, Catherine este extrem de atentă cu dieta sa, consumând după cum chiar ea a declarat doar alimente naturale.

În plus, aceasta a lansat recent și un brand, „Casa Zeta-Jones”, care include mai multe produse, de la cafea, make-up, până la articole vestimentare eco-friendly. Ea a fost inspirată de site-ul pe care Gwyneth Paltrow l-a lansat, Goop. „Tot ceea ce am creat a fost din pasiune. Am vrut să duc pasiunea asta mai departe și să fie un brand frumos, luxos, dar și accesibil”, a spus Catherine Zeta-Jones.

Catherine Zeta-Jones și soțul său, Michael Douglas, și-au petrecut ultimele câteva săptămâni la marginea satului Valldemossa, în casa lor de pe insula spaniolă Mallorca.

Actrița a postat pe Instagram câteva fotografii care să le dea fanilor o idee despre cum își petrece timpul alături de celebrul ei soț. Într-o serie de instantanee, Zeta-Jones, îmbrăcată în ceea ce pare un kimono înflorat, își sărută pe buze soțul în vârstă de 76 de ani.

Fotografiile acestea pline de tandrețe vin după ce, de Ziua Tatălui, Zeta-Jones a dedicat o postare tatălui ei, David, și soțului ei, Michael. Ea și Douglas sunt căsătoriți din 2000, dar au făcut cunoștință în 1998, la Festivalul de Film de la Deauville, din Franța.

