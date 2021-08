Cătălina Grama și Paul Ipate, vacanță romantică în doi. Vezi imaginile!

Cătălina Grama şi Paul Ipate formează de mulți ani un cuplu solid. După ce au petrecut toată vara alături de copii (cei doi au împreună o fiică, Zora, iar Cătălina Grama, cunoscută sub numele de scenă Jojo, mai are un băiat, dintr-o altă relație), cei doi au hotărât că e vremea pentru o escapadă romantică, așa că au evadat de acasă și s-au relaxat în Bulgaria, la Nessebar, vreme de trei zile.

Cu doar câteva zile în urmă, Cătălina Grama și Paul Ipate au plecat, așadar, spre Bulgaria. „Astăzi fug un pic cu iubitul meu @paulipate pentru trei zile! Doar noi doi, după o lungă perioadă de timp. Mai sunt puține zile până la începerea școlilor și vreau să mă bucur de fiecare în parte. Voi ce planuri aveți pentru weekend?”, a scris actrița pe contul său de Instagram.

Cei doi și-au acordat timp de odihnă, dar Cătălina Grama și Paul Ipate au și cutreierat străduțele din Nessebar. „Prima seară în doi în Nessebar… De abia începem să descoperim locul. Suntem în oraşul vechi, la o masă, şi ne bucurăm de fiecare secundă petrecută împreună, ca oamenii mari. Cât timp am stat întinşi în tăcere, relaxaţi pe prosoape, am gândit la fel, pe cuvânt! Chiar ne-am gândit la faptul că ne lipsesc copiii şi că nu ne mai putem imagina o viaţă în care să fi fost doar noi, fără cei mici. Ce am face toată ziua, ne-am întrebat şi eu şi domnul Paul Ipate?”, a mai scris Jojo, care mărturisea, tot pe Instagram: „Ne-am trezit… la prânz, în mică noastră vacanţă. De fapt exact asta ne-am dorit, cel puţin eu: să nu am oră de trezire. Programul de azi e un fel de fără program. Nici măcar pe plajă nu am ajuns până acum, şi oricum, e destul de aglomerat”.

Una peste alta, Cătălina Grama și Paul Ipate au părut să se bucure de mini-vacanța în doi, așa cum o arată și imaginile postate de cei doi pe rețelele sociale.

