Câștigătorii SAG Awards 2020: Lista completă

Câștigătorii SAG Awards 2020 sunt:

CINEMA

Cea mai bună distribuție dintr-un lungmetraj: Parasite

Cel mai bun actor într-un rol principal: Joaquin Phoenix, Joker

Cea mai bună actriță într-un rol principal: Renee Zellweger, Judy

Cel mai bun actor într-un rol secundar: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Cea mai bună actriță într-un rol secundar: Laura Dern, Marriage Story

TELEVIZIUNE

Cea mai bună distribuție dintr-un serial dramă: The Crown

Cea mai bună distribuție dintr-un serial de comedie: The Marvelous Mrs. Maisel

Cel mai bun actor într-un serial – dramă: Peter Dinklage, Game of Thrones

Cea mai bună actriță într-un serial – dramă: Jennifer Aniston, The Morning Show

Cel mai bun actor într-un serial de comedie: Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Cel mai bun actor într-o miniserie/ film de televiziune: Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Cea mai bună actriță într-o miniserie sau film TV: Michelle Williams, Fosse/Verdon

Câștigătorii SAG Awards 2020: Stunt Ensemble Honors

Cea mai bună echipă de cascadori într-un lungmetraj: AVENGERS: ENDGAME

Cea mai bună echipă de cascadori într-un serial: Game of Thrones

Câștigătorii SAG Awards 2020 – Life Achievement Award: Robert De Niro

