Câștigătorii SAG Awards 2019: Lista completă

Câștigătorii SAG Awards 2019 sunt:

CINEMA

Cea mai bună distribuție dintr-un lungmetraj: Black Panther

Cel mai bun actor într-un rol principal: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Cea mai bună actriță într-un rol principal: Glenn Close, The Wife

Cel mai bun actor într-un rol secundar: Mahershala Ali, Green Book

Cea mai bună actriță într-un rol secundar: Emily Blunt, A Quiet Place

TELEVIZIUNE

Cea mai bună distribuție dintr-un serial dramă: This Is Us

Cea mai bună distribuție dintr-un serial de comedie: The Marvelous Mrs. Maisel

Cel mai bun actor într-un serial – dramă: Jason Bateman, Ozark

Cea mai bună actriță într-un serial – dramă: Sandra Oh, Killing Eve

Cel mai bun actor într-un serial de comedie: Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Cel mai bun actor într-o miniserie/ film de televiziune: Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Cea mai bună actriță într-o miniserie sau film TV: Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Câștigătorii SAG Awards 2019: Stunt Ensemble Honors

Cea mai bună echipă de cascadori într-un lungmetraj: Black Panther

Cea mai bună echipă de cascadori într-un serial: GLOW

Câștigătorii SAG Awards 2019 – Life Achievement Award: Alan Alda

Foto: Image.net

