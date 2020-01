Câștigătorii Premiilor Grammy 2020 – lista completă

Printre câștigătorii Premiilor Grammy 2020 se numără: Billie Eilish, Lizzo, Rosalía și The Chemical Brothers.

Aceștia sunt câștigătorii Premiilor Grammy 2020:

ALBUM OF THE YEAR: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

RECORD OF THE YEAR: Bad Guy — Billie Eilish

SONG OF THE YEAR: Bad Guy — Billie Eilish

BEST NEW ARTIST: Billie Eilish

BEST POP SOLO PERFORMANCE: Truth Hurts — Lizzo

BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE: Old Town Road — Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus

BEST TRADITIONAL POP VOCAL ALBUM: Look Now, Elvis Costello & The Imposters

BEST POP VOCAL ALBUM: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

BEST DANCE RECORDING: Got To Keep On — The Chemical Brothers

BEST DANCE/ELECTRONIC ALBUM: No Geography, The Chemical Brothers

BEST CONTEMPORARY INSTRUMENTAL ALBUM: Mettavolution, Rodrigo y Gabriela

BEST ROCK PERFORMANCE: This Land — Gary Clark Jr.

BEST METAL PERFORMANCE: 7empest — Tool

BEST ROCK SONG: This Land — Gary Clark Jr.

BEST ROCK ALBUM: Social Cues, Cage The Elephant

BEST ALTERNATIVE MUSIC ALBUM: Father Of The Bride, Vampire Weekend

BEST R&B PERFORMANCE: Come Home — Anderson .Paak featuring André 3000

BEST TRADITIONAL R&B PERFORMANCE: Jerome — Lizzo

BEST R&B SONG: Say So — PJ Morton featuring JoJo

BEST URBAN CONTEMPORARY ALBUM: Cuz I Love You (Deluxe), Lizzo

BEST R&B ALBUM: Ventura, Anderson .Paak

BEST RAP PERFORMANCE: Racks in the Middle — Nipsey Hussle featuring Roddy Ricch & Hit-Boy

BEST RAP/SUNG PERFORMANCE: Higher — DJ Khaled featuring Nipsey Hussle & John Legend

BEST RAP SONG: A Lot — 21 Savage featuring J. Cole

BEST RAP ALBUM: Igor, Tyler, The Creator

BEST COUNTRY SOLO PERFORMANCE: Ride Me Back Home — Willie Nelson

BEST LATIN POP ALBUM: #ELDISCO, Alejandro Sanz

BEST AMERICAN ROOTS PERFORMANCE: Saint Honesty, Sara Bareilles

BEST REGGAE ALBUM: Rapture, Koffee

BEST SPOKEN WORD ALBUM (INCLUDES POETRY, AUDIO BOOKS & STORYTELLING): Becoming, Michelle Obama

BEST COMPILATION SOUNDTRACK FOR VISUAL MEDIA: A Star Is Born, Lady Gaga & Bradley Cooper

BEST SONG WRITTEN FOR VISUAL MEDIA: I’ll Never Love Again — Lady Gaga & Bradley Cooper (A Star Is Born)

BEST MUSIC VIDEO: Old Town Road (Official Movie) — Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

BEST MUSIC FILM: Homecoming, Beyoncé

