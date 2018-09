Câștigătorii Premiilor Emmy 2018. Game of Thrones și Tiffany Haddish, printre premiați

Cea de-a 70-a ediție a Primetime Emmy Awards s-a desfășurat aseară și știm că ești curioasă dacă printre câștigătorii Premiilor Emmy 2018 se numără și preferații tăi!

Câștigătorii Premiilor Emmy 2018 – Lista completă:

Cel mai bun serial TV -dramă

Game of Thrones

Cel mai bun serial TV-comedie

The Marvelous Mrs. Maisel

Cel mai bun actor într-un serial TV-dramă

Matthew Rhys, The Americans

Cea mai bună actriță într-un serial TV-dramă

Claire Foy, The Crown

Cel mai bun actor într-un serial TV – comedie

Bill Hader, Barry

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Cea mai bună mini-serie tv

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Cel mai bun film pentru televiziune

Black Mirror: „USS Callister”

Cel mai bun actor într-o mini-serie sau film de televiziune

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Cea mai bună actriță într-o miniserie sau film de televiziune

Regina King, Seven Seconds

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramă

Peter Dinklage, Game of Thrones

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramă

Thandie Newton, Westworld

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie

Henry Winkler, Barry

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie sau film de televiziune

Jeff Daniels, Godless

Cea mai bună actriță în rol secundar într-o miniserie sau film de televiziune

Merritt Wever, Godless

Cea mai bună actriță guest star într-un serial dramă

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Cel mai bun actor guest star într-un serial dramă

Ron Cephas Jones, This Is Us

Cea mai bună actriță guest star într-un serial comedie

Tiffany Haddish, Saturday Night Live

Cel mai bun actor guest star într-un serial comedie

Katt Williams, Atlanta

Cel mai bun prezentator al unei emisiuni tip reality show

RuPaul, RuPaul’s Drag Race

Cea mai bună emisiune tip reality show/competiție

RuPaul’s Drag Race

Outstanding Variety Sketch Series:

Saturday Night Live

Structured Reality Program:

Queer Eye

Outstanding Short Form Nonfiction Or Reality Series

Anthony Bourdain: Explore Parts Unknown

Unstructures Reality Program:

United Shades of America With W. Kamau Bell

Outstanding Directing For a Comedy Series

The Marvelous Mrs. Maisel „Pilot”

Outstanding Directing For a Drama Series

The Crown, „Paterfamilias”

Outstanding Directing For a Limited Series, Movie or Dramatic Special

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story „The Man Who Would Be Vogue”

