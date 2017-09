Castigatorii Premiilor Emmy 2017. Nicole Kidman, printre premiati

Cea de-a 69-a editie a Primetime Emmy Awards s-a desfasurat aseara si stim ca esti curioasa daca printre castigatorii Premiilor Emmy 2017 se numara si preferatii tai!

Castigatorii Premiilor Emmy 2017 – Lista completa:

Cel mai bun serial TV -drama

The Handmaid’s Tale

Cel mai bun serial TV-comedie

Veep

Cel mai bun actor intr-un serial TV-drama

Sterling K. Brown, This Is Us

Cea mai buna actrita intr-un serial TV-drama

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Cel mai bun actor intr-un serial TV – comedie

Donald Glover, Atlanta

Cea mai buna actrita intr-un serial de comedie

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Cea mai buna mini-serie tv

Big Little Lies

Cel mai bun film pentru televiziune

Black Mirror: San Junipero

Cel mai bun actor intr-o mini-serie sau film de televiziune

Riz Ahmed, The Night Of

Cea mai buna actrita intr-o miniserie sau film de televiziune

Nicole Kidman, Big Little Lies

Cel mai bun actor in rol secundar intr-un serial de drama

John Lithgow, The Crown

Cea mai buna actrita in rol secundar intr-un serial drama

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Cel mai bun actor in rol secundar intr-un serial de comedie

Alec Baldwin, Saturday Night Live

Cea mai buna actrita in rol secundar intr-un serial de comedie

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Cel mai bun actor in rol secundar intr-o miniserie sau film de televiziune

Alexander Skarsgärd, Big Little Lies

Cea mai buna actrita in rol secundar intr-o miniserie sau film de televiziune

Laura Dern, Big Little Lies

Cea mai buna actrita guest star intr-un serial drama

Alexis Bledel, The Handmaid’s Tale

Cel mai bun actor guest star intr-un serial drama

Denis O’Hare, This Is Us

Cea mai buna actrita guest star intr-un serial comedie

Melissa McCarthy, Saturday Night Live

Cel mai bun actor guest star intr-un serial comedie

Dave Chappelle, Saturday Night Live

Cel mai bun prezentator al unei emisiuni tip reality show

RuPaul Charles, RuPaul’s Drag Race

Cel mai bun serial de animatie

Bob’s Burgers

Cea mai buna emisiune speciala de divertisment

Carpool Karaoke Primetime Special 2017

Cea mai buna emisiune de divertisment

Last Week Tonight With John Oliver

Cea mai buna emisiune tip reality show/competitie

The Voice

Cele mai bune efecte speciale

Westworld

Outstanding Variety Sketch Series:

Saturday Night Live

Structured Reality Program:

Shark Tank

Unstructures Reality Program:

United Shades Of America With W. Kamau Bell

