Castigatorii MTV EMA 2017

Iata lista completa a castigatorilor MTV EMA 2017:

BEST SONG: Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back

BEST ARTIST: Shawn Mendes

BEST NEW: Dua Lipa

BEST POP: Camila Cabello

BEST VIDEO: Kendrick Lamar – HUMBLE.

BEST LIVE: Ed Sheeran

BEST ELECTRONIC: David Guetta

BEST ROCK: Coldplay

BEST HIP HOP: Eminem

BEST ALTERNATIVE: Thirty Seconds To Mars

BIGGEST FANS: Shawn Mendes

BEST PUSH: Hailee Steinfeld

BEST WORLD STAGE: The Chainsmokers – Live from Isle of MTV Malta 2017

BEST LOOK: Zayn Malik

GLOBAL ICON: U2

BEST UK & IRELAND ACT: Louis Tomlinson

BEST CANADIAN ACT: Shawn Mendes

BEST US ACT: Bruno Mars

Citeste si:

Printul William si importanta lectie de viata catre Printul George

Foto: Instagram