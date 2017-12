Vedete, designeri, fashioniste, manechine, prieteni si colaboratori ai revistei, muzica buna, tinute pline de imaginatie si culoare. Iata ingredientele care au contribuit la succesul celei mai asteptate petreceri a sezonului, desfasurata la Palatul Parlamentului, intr-un spatiu reinventat total pentru acest eveniment si descopera care sunt castigatorii ELLE STYLE AWARDS 2017.

Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a dezvaluit publicului castigatorii celor zece categorii ELLE Style Awards.

Castigatorii ELLE STYLE AWARDS 2017

Tibi Clenci a castigat premiul pentru cel mai bun fotograf al anului, Cristina Savulescu a fost desemnata cel mai bun designer, Alexandru Simedru – cel mai bun tanar designer, iar premiul pentru stil personal i-a revenit Innei, pentru al doilea an consecutiv.

Stefania Ivanescu a fost desemnata cel mai bun model, iar Delia a primit premiul Best Pop Artist. George Soare a castigat premiul Best Hairstylist si Diana Ionescu a fost desemnata Best Make-up Artist.

Alina Ceusan a primit premiul Best Fashion Blogger. Pentru a doua oara a fost acordat premiul pentru cel mai bun brand romanesc, care a revenit, ca si anul trecut, brand-ului Musette.

Simona Halep a primit premiul special ELLE Woman, care i-a fost inmanat de Roxana Voloseniuc, redactor-sef al revistei ELLE Romania. Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloseniuc si Maurice Munteanu. Pe scena a mai urcat Antonia, care a sustinut un recital pentru invitatii galei.

Toti cei prezenti s-au bucurat sa fie alaturi de revista ELLE, acceptand fara rezerve provocarea redactiei de a adopta ineditul dress-code Artsy – „Express yourself!”.

La reusita petrecerii au contribuit sponsorii acestui eveniment: Stella Artois, Samsung, Lancôme, Iqos, After Eight, Sephora, Mercedes Benz, L’Oréal Professionnel.

Ne-au fost alaturi si partenerii nostri: Five’s International, Max Media Production, BDG, Privileg Catering si Pepsi, carora le multumim mult pentru sprijin!