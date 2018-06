Câștigătorii ELLE New Media AWARDS 2018

Bloggeri, vloggeri, influenceri, vedete, designeri, fashioniste, prieteni și colaboratori ai revistei, muzică bună, ținute garden party. Iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai așteptate petreceri a sezonului, desfășurată la Clubul Diplomatic – ELLE New Media AWARDS 2018.

Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a dezvăluit publicului câștigătorii celor nouă categorii ELLE New Media AWARDS 2018, votați în exclusivitate de public pe site-ul elle.ro.

Alina Ceușan (www.alinaceusan.net) a câștigat premiul pentru cel mai bun blog de modă al anului, iar trofeul Lifestyle Influencer on Social Media i-a revenit Ioanei Grama, care are nu mai puțin de 222.000 de followers pe Instagram, care îi urmaresc cu mult interes fiecare postare.

Dana Rogoz (www.danarogoz.com) a primit trofeul Best Celebrity, iar Laura Giurcanu a fost desemnata vlogger-ul anului.

Pentru al treilea an consecutiv, Adela Parvu (www.adelaparvu.com) a câștigat titlul de cel mai bun blogger de deco, iar Ioana Dumitrescu (www.eastofkitchen.com) a fost votată cel mai bun blogger de food.

Mihai Jurcă (www.mihaijurca.ro) a fost desemnat pentru al doilea an consecutiv cel mai bun blogger de turism, iar Andreea Balaban (www.andreeabalaban.ro) a primit trofeul pentru cel mai bun blogger de beauty, tot pentru al doilea an consecutiv. Titlul de New Commer i-a revenit Aichei Nicole.

Gazdele evenimentului au fost Laura Giurcanu și Alex Vang. Pe scenă au mai urcat Alina Eremia și Mark Stam, care au susținut recitaluri live pentru invitații galei ELLE New Media AWARDS 2018.

Toţi cei prezenți s-au bucurat să fie alături de revista ELLE, acceptând fără rezerve provocarea redacției de a adopta ineditul dress-code „Splendour in the Grass”. La reușita petrecerii au contribuit sponsorii acestui eveniment: Yves Saint Laurent, FOREO, glo™, Answear.ro și Strongbow.

Ne-au fost alături și partenerii noștri: Martini, Evian, Teto, Purple Flowers, MG Blanuri, Prestige Orchestra, Clubul Diplomatic, cărora le mulțumim mult pentru sprijin!

