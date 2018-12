Carole Middleton, mama Ducesei de Cambridge, a dezvÄƒluit tradiÈ›ia adorabilÄƒ pe care o are de CrÄƒciun pentru PrinÈ›ul George È™i PrinÈ›esa Charlotte

Carole Middleton, mama Ducesei de Cambridge, a dezvăluit câteva detalii adorabile despre relația pe care o are cu nepoții ei, precum și despre Crăciunul alături de aceștia.

Acesta este primul interviu acordat de mama Ducesei de Cambridge. În weekend aceasta a vorbit cu cei de la The Telegraph, dezvăluind că în perioada de Crăciun se entuziasmează puțin cam mult.

Atunci când se apropie sărbătorile de iarnă, acesteia îi place să aducă o mulțime de brazi în casă, unul în fiecare cameră, chiar și în camerele nepoților. De ce face acest lucru? Ei bine, Carole are un motiv destul de bun: „pentru ca fiecare să-l poată decora singur”. Cu siguranță este foarte distractiv să îi vezi pe Prințul George și Prințesa Charlotte decorându-și singuri bradul de Crăciun, însă oare cine se va ocupa anul acesta de bradul bebelușului Louis?

După această dezvăluire amuzantă, Carole a vorbit și despre relația pe care o are cu presa. Ea a recunoscut că de curând a încetat să mai citească ce se scrie despre ea. „Ei bine, am crezut că este mai bine să știu ce cred oamenii despre mine. Dar nu se schimbă nimic. Nu știu sigur cum sunt percepută acum. Dar este destul de normal, în majoritatea timpului.”

Carole a vorbit și despre relația pe care o are cu Prințul William. Totodată, este bine știut că atât ea, cât și soțul ei s-au ferit mereu să facă declarații despre relația fiicei sale.

„Am doi gineri minunați… sper că voi avea și o noră minunată”, făcând referire la fratele lui Kate, James, care nu este momentan căsătorit.

Carole Middleton a dezvăluit că viața ei nu s-a schimbat prea mult, chiar dacă are acum legătură cu familia regală. „Am și alți doi copii și nepoți și job-ul meu și am o viață normală aici, unde am trăit timp de ani de zile și unde oamenii mă știu de dinaintea… impactului lui Catherine. Poate nu este atât de normal să merg la botezul lui Louis sau la nunta lui Catherine, dar, în final, sunt evenimente de familie.”

Mama Ducesei de Cambridge a dezvăluit că Pippa Middleton și Kate au lucrat și ele pentru compania familiei. „Au făcut mult modelling. Catherine a fost pe coperta unui catalog în timp ce sufla în lumânări. Mai târziu ea a făcut styling și a creat secțiunea de First Birthday (prima aniversare, n.r. a afacerii. Pippa s-a ocupat de blog.”

Carole a dezvăluit că deși fiicele sale au propriile angajamente acum, acestea încă vin cu idei. Totodată, ea a declarat că nu crede că se va retrage din această afacere prea curând. „Nu mă văd oprindu-mă. Dacă aș face-o, tot aș avea numeroase proiecte. Mi-aș dori să redecorez casa. Mi-ar plăcea să călătoresc, însă mi-ar lipsi nepoții.”

