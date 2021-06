Carla’s Dreams, primele declarații despre plecarea de la Antena 1 și emisiunea SuperStar România

Fanii trupei Carla’s Dreams au ocazia să îl vadă pe solist din nou pe micile ecrane. El va ocupa rolul de jurat în cadrul show-ului muzical „SuperStar România”, care se va difuza din această toamnă la PRO TV. De la masa juraților mai fac parte Smiley, Marius Moga și Raluka.

Vocalul trupei Carla’s Dreams nu este străin de tipul acesta de proiecte de televiziune. Artistul a mai fost în trecut jurat în emisiunea „X Factor”, precum și în talent show-ul „The Four”, ambele difuzate de Antena 1. Emisiunea „SuperStar România” are la bază un alt format internațional, Idol.

Deși persoanele care ascultă piesele trupei Carla’s Dreams se vor bucura să îl regăsească pe artist din nou în ipostaza de jurat, acesta nu a acceptat din prima această ofertă pentru că se simțea nesigur. Cu toate astea, s-a lăsat convins. „Deocamdată mă simt bine la masa juraților de la SuperStar România. Acest format este o provocare pentru mine. Din păcate, nu mă cunosc foarte bine cu cei din juriu, suntem din același domeniu, nu suntem amici sau cunoscuți. În ultimul an nu am făcut muzică, mă bucur că am făcut pauză. Nu am zis „Da” din prima atunci când am primit propunerea din partea Pro TV, pentru că nu eram sigur că vreau să fac acest proiect. Apoi m-au convins și iată-mă aici”, a declarat artistul pentru Click!.

În ceea ce privește opinia artistului cu privire la emisiunea SuperStar România, acesta susține că „este șansa unora de a da șansă altora, în speranța că alții vor fi mai buni decât unii. Și sper așa să se întâmple”, a spus acesta, potrivit PRO TV.

Piesele trupei Carla’s Dreams ajung foarte repede în topurile muzicale și nu sunt de ignorat colaborările cu artiste și artiști cunoscuți din România, cum ar fi INNA, Antonia, Delia și Killa Fonic.

Foto: Instagram Carla’s Dreams