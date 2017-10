Carla’s Dreams lanseaza single-ul “Beretta” cu videoclip oficial

Piesa a fost compusa si produsa de Carla’s Dreams (muzica, text, productie) si Alex Cotoi. Acesta din urma a produs toate piesele Carla’s Dreams, devenite hituri, precum „Sub pielea mea”, „Te rog”, „Imperfect”, „Acele”, „Antiexemplu”, „Pana la sange”.

Videoclipul piesei “Beretta” a fost filmat in Chisinau, in regia lui Roman Burlaca, pe baza unui scenariu si concept dezvoltate de Carla’s Dreams impreuna cu el, DoP George Secrieru, produs de BR Films si Global Records.

Videoclipul este plin de simboluri si are la baza doua alegorii. Pictorul cauta femeia perfecta, incercand sa deseneze partile frumoase ale mai multor femei. El nu vede imaginea, pentru ca deseneaza cu suc de lamaie. Cand insa pune picturile deasupra focului, mereu apare acelasi desen – Hel, zeita mortii. Intr-un final, utilizand aceeasi tehnica de a picta fara a analiza rezultatul, il deseneaza pe Thanatos.

Povestea poate fi interpretata fie ca o discutie cu sinele despre lipsa de moralitate intr-un cuplu sau ca o constientizare a futilitatii cautarii hedoniste (Eros) si ajungere la un nihilism absolut prin sinucidere (Thanatos). Beretta este cel mai vechi producator de arme din lume, originar din Italia, care este si leaganul picturii.

Anul acesta, Carla’s Dreams a sustinut un nou concert la Arenele Romane, eveniment sold out pentru lansarea albumului „Antiexemplu”, show regizat de artisti.

De curand, Carla’s Dreams au castigat patru premii in cadrul Media Music Awards: Best Song „Imperfect”, Best Group, Spring Hit „Antiexemplu” si Summer Hit „Pana la sange”.

„Antiexemplu” si „Pana la sange” au dominat topurile radio si TV, clasandu-se pe locul 1 pentru multe saptamani si avand cate 16 milioane de vizualizari pe YouTube.

Carla’s Dreams este jurat pentru al doilea sezon la X Factor (Antena 1). In primul sezon, a castigat impreuna cu concurenta sa, Olga Verbitchi.