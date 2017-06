Carla Bruni dezminte zvonurile despre aventura ei cu Donald Trump

Carla Bruni a avut relatii cu multi barbati celebri, precum Mick Jagger, Eric Clapton, Kevin Costner, inainte sa fie sotia fostului presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy.

De asemenea, in anul cu pricina, s-a zvonit ca supermodelul a fost motivul pentru care Trump s-a despartit de cea de-a doua sotie, Marla Maples. Zvonul a luat amploare dupa ce insusi politicianul a confirmat acea poveste presei.

Cu toate acestea, in recentul interviu pentru “The Daily Beast”, Carla Bruni neaga inca o data speculatiile presei vizavi de relatia cu Donald Trump.

„De fapt, intreaga situatie a fost foarte vaga si inexistenta. De aceea am fost foarte suprinsa cand a mers in fata presei.”, spune faimoasa Bruni.

Carla Bruni, in varsta de 49 ani, a monopolizat titlurile centrale din presa, dupa ce „New York Post” a publicat un articol (cap de afis, bineinteles), declarand ca relatia lui Trump cu Maples s-a destramat din cauza Carlei.

Cand un reporter de la „People” a sunat la biroul lui, un publicist „John Miller”, care parea sa fi fost presedintele insusi, a confirmat toate detaliile povestii. Apoi, Sue Carswell, reporterul „People”, l-a intervievat pe acel „Miller”, iar mai tarziu i-a dat inregistrarea Marlei Maples. Mare (n)-a fost mirarea cand aceasta a identificat vocea lui John Miller cu cea a lui Donald Trump.

Trump a raspuns pentru „People”: „Ceea ce am facut a fost neplacut pentru Marla si imi pare foarte rau.”

Intre timp, Bruni declara pentru „The Daily Beast” ca a auzit zvonuri cum ca Donald Trump se prezenta ca fiind propriul sau om de PR: „Oh, am auzit despre asta! Nu raman prea multe de spus. Ceea ce pot spun este faptul ca eu cred ca democratia este mult mai buna decat dictatura, iar democratia inseamna alegeri. Asadar…respectam democratia.”

Carla Bruni a raspuns usor agresiv cand a fost intrebata daca o deranjeaza faptul ca la o cautare pe Google, prima asociere a numelui ei este cea cu Donald Trump: „Asta pentru ca a fost o minciuna. Poate este Google-ul american, pentru ca daca este cel francez, apar alte lucruri despre mine- in special barbatul meu, munca mea, pozele mele de cand eram mai tanara. Insa ma bucur ca nu apare nimic despre copiii mei. Am fost in stare sa-i protejez de asta.”

Bruni s-a maritat cu Nicolas Sarkozy si au impreuna o fiica, Giulia, de cinci ani. De asemenea, modelul mai are un copil de 15 ani, Aurélien, impreuna cu filozoful francez Raphaël Enthoven.

Fosta prima-doamna a Frantei, care isi va lansa anul acesta albumul “French Touch”, a eclipsat o alta sotie in timpul interviului: Melania Trump.

In anul 2008, la putin timp dupa ce Bruni s-a maritat cu Sarkozy, o poza nud cu aceasta a fost preluata de un fotograf de moda francez, care in 1993 a fost scoasa la licitatie, provocand un adevarat periplu tabloid. De asemenea, Melania Trump s-a aflat de curand intr-o situatie similara, atunci cand au aparut poze nud cu ea in “New York Post”.

Bruni, totusi, ne spune ca situatiile nu sunt chiar asemanatoare. Sa nu credeti, insa, ca aceasta a fost rusinata de aparitiile ei nud: “Este foarte diferit pentru ca eram foarte putin faimoasa din profesia mea de model si din primul meu album”, declara aceasta. “Sunt din Franta si Italia, deci pentru mine, sa fac poze artistice dezbracata nu este vreo problema. Nu sunt rusinata deloc. Iar poza este de cand aveam 20 ani, dupa am avut copii, asa ca m-am gandit < Chiar arat bine! >”.

Carla Bruni se pozitioneaza la un nivel superior Melaniei Trump: “Pozele mele erau nuduri mai artistice, facute de fotografi extraordinari.”

Text: Teona Tomoiaga

Foto: Hepta