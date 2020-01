Care sunt propunerile de job primite de Meghan Markle după Megxit

Ne este destul de greu să ne imaginăm că Ducii de Sussex vor avea un job obișnuit, cu un program fix. Cu toate că o sursă de venit o constituie apariția la diferite evenimente și conferințe, diverse documentare sau chiar scrierea unor cărți autobiografice, află că Meghan Markle a primit deja câteva oferte interesante de job, unele la care nu ne-am fi așteptat.

După cum știm deja, Meghan Markle este implicată în diverse acțiuni de ajutorare a femeilor care nu au posibilități financiare și trăiesc în locuri defavorizate. Iar o propunere pe care ea a primit-o ar avea în vedere ajutorarea femeilor, dar nu așa cum ne-am fi imaginat. Ei bine, Meghan Markle a primit o ofertă de la YouPorn (da, acel site destul de cunoscut cu filme porno) de a fi consultantă. Compania se pare că este de acord cu decizia luată de Meghan de a se îndepărta de familia regală. În plus, există și o motivație pentru alegerea Ducesei. „Ai dovedit că ești o persoană care vine cu soluții creative și modalități interesante de a face lumea un loc mai bun, chiar și în fața politicienilor și a modurilor lor de gândire învechite”, conform unui comunicat din partea YouPorn.

O altă propunere ar fi din partea Burger King, cunoscutul restaurant de tip fast-food. Burger King a făcut o campanie prin care își arată sprijinul față de Meghan Markle și Prințul Harry. „Dragi Duci de Sussex, dacă vă căutați un job, avem o nouă coroană pentru voi. Faceți primii pași în lume lucrând alături de noi. Știți deja că vă vine perfect coroana. De asemenea, după atâția ani trăind o viață de membri ai familiei regale, este timpul să mâncați precum niște regi”, spus compania.

În urmă cu doar câteva zile, a fost dezvăluit faptul că Prințul Harry a vorbit cu CEO-ul Disney, Bob Iger, pentru a obține un rol pentru Meghan într-un film. Cei doi au discutat la premierea filmului The Lion King, care a avut loc în iulie. Se pare că încasările de pe urma contractului cu Disney vor fi donate unei asociații caritabile care se ocupă cu protejarea animalelor.

Ducii de Sussex sunt deja obișnuiți să se afle în lumina reflectoarelor, așa că nu le va fi greu să apară într-un reality-show sau chiar să producă unul. ABC Entertainment are o propunere interesantă pentru cei doi în acest sens. „Avem un birou în clădirea studiourilor de animație care îi așteaptă să facă un show de televiziune”, a declarat președintele ABC Entertainment, Karey Burke, pentru The Hollywood Reporter.

