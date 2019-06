Care este semnificația inelului pe care Meghan Markle l-a purtat la Trooping the Colour

Noul inel al lui Meghan Markle a captivat atenția tuturor weekend-ul trecut, la Trooping the Colour. Eternity ring este o bijuterie care se oferă în urma unui eveniment foarte special, cum ar fi nașterea unui copil sau aniversarea unei căsătorii. Potrivit People, Meghan ar fi primit inelul de la Prințul Harry, cu ocazia aniversării, celebrată luna trecută.

Bijuteria care a stat lângă verigheta și inelul de logodnă al Ducesei de Sussex, a fost observată de fani în timp ce Meghan îi saluta în drumul spre Palatul Buckingham, alături de Prințul Harry, Kate Middleton și Camilla, Ducesa de Cornwall. Meghan Markle nu este prima membră a familiei regale care poartă un astfel de inel, cu o semnificație atât de specială – Prințul William i-a oferit lui Kate un eternity ring după nașterea primului lor copil, Prințul George.

Meghan și Prințul Harry au sărbătorit recent atât nașterea primului lor copil, Archie Harrison, cât și aniversarea de un an a căsniciei lor. Micul Archie nu și-a însoțit părinții la Trooping the Colour, având în vedere că are doar cinci săptămâni. Fanii așteaptă să-l vadă pe Archie la botezul său, care, cel mai probabil, va avea loc vara aceasta. Evenimentul Trooping the Colour a marcat atât aniversarea Reginei Elisabeta a II-a, cât și prima apariție în public a Ducelui și Ducesei de Sussex de la nașterea copilului, luna trecută. Meghan Markle a purtat din nou o ținută Clare Waight Keller pentru Givenchy și o pălărie Noel Stewart, în timp ce Harry, Ducele de Sussex, a purtat uniforma neagră.

Citește și:

Prințul Harry are o cerință specială ce trebuie respectată în fiecare hotel în care stă

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK