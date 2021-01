Care este motivul pentru care Ramona Bădescu nu și-a botezat până acum băiețelul, Ignazio

Ramona Bădescu a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 51 de ani. Actrița locuiește de mai bine de 30 de ani în Italia și are un băiețel, pe nume Ignazio, care acum are un an și patru luni.

Pentru Ramona Bădescu, anul 2020 a fost dificil pentru că în luna noiembrie, tatăl ei a murit la vârsta de 89 de ani, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Actrița a vorbit într-un interviu pentru Click! despre acel moment greu prin care a trecut, dar și despre relația apropiată pe care o avea cu tatăl ei. „Anul 2020 a fost cel mai urât an din viața mea, marcat de apariția acestui virus necruțător care mi l-a luat pe tata în luna noiembrie, chiar cu 12 zile înainte de ziua mea. Tata a fost o prezență foarte importantă, dar și foarte autoritară pentru mine și, acum când sunt matură și am trecut prin multe prin viață, îmi dau seama că educația pe care mi-au dat-o părinții mei m-a ajutat să mă descurc într-o lume foarte dificilă și străină.”

Ramona Bădescu a declarat că nu a reușit să facă botezul fiului ei din cauza situației generate de pandemie, însă își dorește ca acest eveniment să aibă loc în primăvara acestui an. „Ignazio crește, are un an și patru luni acum, spune „mama” și mă topește! Nu am reușit din cauza situației în care ne aflăm să facem un botez așa cum mi-aș fi dorit să îl facem, cu tradiția de familie a tatălui său, dar sper ca în primăvara aceasta să ne iasă și să reușim să sărbătorim cu toate persoanele pe care ni le dorim alături.”

Actrița a vorbit cu această ocazie și despre educația fiului ei, Ignazio, mărturisind că încă nu merge la creșă și mai dorește să aștepte câteva luni până când situația pandemiei va permite acest lucru. „Ignazio este foarte pedant, dar foarte ambițios, este exact așa cum este zodia lui de Fecioară. Încerc să vorbesc cu el și în italiană, dar și în limba română, în engleză. Nu l-am dus încă la creșă, dar intenționez să o fac, chiar dacă o să ne fie greu să ne despărțim unul de altul. Sper că peste 2-3 luni să poată merge la creșă. (…) nu vreau să risc încă, mai așteptăm 2-3 luni, poate mai trece puțin pandemia și ne mai liniștim.”

În ceea ce privește trăsăturile băiețelului ei, Ramona Bădescu a spus că seamănă foarte mult cu tatăl lui. „Fiul meu e bucățică ruptă din tatăl lui. De la mine a luat rotunjimea feței, dar ochii, fruntea și structura corpului sunt de la tatăl lui. Atunci când îl țin în brațe, am impresia că îl țin în brațe pe tatăl lui când era bebeluș”, a declarat Ramona Bădescu pentru Click!.

Vestea că Ramona Bădescu va deveni mamă a surprins pe toată lumea pentru că actrița și-a păstrat viața personală departe de ochii publicului. În trecut, actrița declara că, împreună cu partenerul său, își doreau un copil și voia să apeleze la o procedură de fertilizare.

