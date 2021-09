Care este motivul pentru care Lora și Ionuț Ghenu au amânat nunta

Lora și Ionuț Ghenu sunt împreună de șase ani. Fanii artistei se întreabă când anume vor face nunta cei doi, iar recent artista a făcut mai multe dezvăluiri despre acest eveniment.

Lora a fost cerută în căsătorie de două ori. În ciuda acestui lucru, se pare că pandemia a amânat planurile lor pentru nuntă. Artista și partenerul ei își doresc să facă și acest pas în relația lor și potrivit declarațiilor făcute de ea, va mai dura până când se va întâmpla acest lucru. „Pașii se tot fac. Zilnic facem pași spre o relație mult mai frumoasă. Suntem ca cei mai buni prieteni, ne iubim enorm, însă pandemia a amânat tot ce ne-am planificat. Urmează cu siguranță, însă mai durează”, a declarat Lora la Antena Stars, după cum relatează spynews.ro.

Inițial, Lora și Ionuț Ghenu au fost prieteni, iar ulterior relația lor de prietenie a evoluat într-una amoroasă. Într-un interviu pentru revista Viva, cântăreața a vorbit cu emoție despre partenerul ei, precum și despre momentele grele pe care le-au întâmpinat în special la începutul relației lor. „Ionuț nu este doar iubitul meu, îmi este prieten. (…) A fost o relație atât de încercată și atât de greșit interpretată, am fost acuzați că suntem împreună când eram mai mult colegi, nici măcar prieteni, dar era un membru prea important în echipă ca să pot renunța la el. Când nu am mai avut influențe din exterior și am fost persoane libere, totul s-a schimbat: a venit natural să ne împrietenim, apoi a urmat un scandal mediatic provocat, iar în urma acelui scandal ne-am apropiat foarte mult.”

Lora a povestit că a fost cerută în căsătorie de două ori de către Ionuț Ghenu și că ambele cereri, care au fost speciale, au reușit să o impresioneze. „A existat o cerere în căsătorie, într-o bărcuță mai fancy, nu s-a pus în genunchi, că nu avea cum, dar m-a urcat pe mine în bărcuță, undeva la jumătate între Serbia și România, iar eu fiind gălățeancă, crescută pe malul Dunării, a fost locul perfect. Mi-a arătat o peșteră frumoasă, iar când m-am întors, el era cu o cutie și inel. A fost un moment atât de frumos! Apoi, m-a mai cerut o dată, într-o seară de 8 Martie. M-a trezit din somn după vacanța din Maldive și mi-a oferit un al doilea inel, care are o piatră în culoarea apei din Maldive, ca să ne amintească de acea perioadă frumoasă”, a mărturisit Lora pentru sursa mai sus menționată.

De asemenea, Lora a adăugat că acum câțiva ani ea și Ionuț Ghenu au avut parte de o ceremonie de binecuvântare a relației.

Citește și:

INNA face mărturisiri inedite despre relația cu Deliric

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro