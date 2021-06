Care este motivul pentru care Adda a fost criticată de fani

Adda le-a răspuns persoanelor care au blamat-o pentru alimentația pe care o are. Cântăreața în vârstă de 29 de ani suferă de dermografism, o afecțiune destul de rară de piele, care mai este întâlnită și sub denumirea de urticarie dermatografică, iar din acest motiv ea trebuie să urmeze un anumit regim alimentar.

Adda a vorbit despre stilul de viață pe care l-a adoptat, făcând acest lucru sub îndrumarea unui medic, și a mărturisit faptul că nu le dă importanță persoanelor care o critică pentru schimbările pe care le-a făcut în ceea ce privește alimentația. „Oamenii critică orice. Deja m-am învățat și uneori chiar mă amuz la anumite comentarii. Pe unele nu le mai bag în seamă. Cei care sar calul, primesc block direct. Nu le mai dau nicio importanță. (…) Meniul meu trebuie să conțină mâncare proaspătă, fără histamină. Mă asigur să îndeplinească toți nutrienții, vitaminele, proteinele, grăsimile de care are nevoie corpul nostru în fiecare zi. Este mâncare potrivită pentru mine și care mă ajută să mă simt bine”, a declarat Adda pentru Antena Stars.

Cântăreața a povestit că este posibil să urmeze acest regim alimentar toată viață, menționând că nu ar vrea să renunțe la el, chiar dacă nu ar mai suferi de dermografism. „Cel mai probabil o să-l țin toată viața. Dacă mâine mi-ar spune doctorul că aș putea să mănânc cum mâncam înainte, nu cred că aș mai face-o pentru că am descoperit beneficiile unei vieți echilibrate și sănătoase și ăsta este drumul pe care vreau să merg indiferent dacă se vor rezolva sau nu problemele. (…) Și azi am făcut perfuzii. Sunt niște perfuzii cu vitamina C, cu aminoacizi, pe care orice om sănătos ar trebui să le facă din când în când. Încă mai iau medicamente”, a adăugat Adda.

Cântăreața a mai spus faptul că în urma alimentației pe care o are a slăbit, deși nu acesta a fost scopul ei, și a ținut să precizeze că nu s-a înfometat. „În total am slăbit 10 kilograme în 8 luni. Este o slăbire lentă și sănătoasă, Nu m-am înfometat. Scopul meu nu a fost să slăbesc, scopul meu a fost să fiu sănătoasă și să mă vindec și cu ajutorul nutriției”, a declarat Adda.

În luna februarie a acestui an, Adda a făcut declarații sincere despre afecțiunea de care suferă, precum și despre schimbările prin care a trecut. „Este o boală imprevizibilă. Cu zile bune și zile mai puțin bune. Greu de tratat. Cele mai multe persoane care mi-au scris îl au de ani întregi, iar o mare parte dintre ele, mai ales femeile, sunt rușinate. Se ascund de ochii critici ai oamenilor, după haine. Nu îți afectează viața fizic. O afectează psihic pentru că lumea vorbește, batjocorește și mai e categoria „care știe leacul suprem”, povestea Adda pe rețelele de socializare la vremea respectivă.

Foto: Instagram

