Care este filmul preferat al Printului George

Printul George este la fel ca orice alt copil. De ce spunem asta?

Ei bine, Printul William a dezvaluit in urma cu cateva saptmani ca Printului George nu ii place sa mearga la scoala, un lucru pe care il vei auzi si de la alti copii. In plus, acesta a fost prins despachetandu-si cadoul de Craciun mai devreme decat ar fi avut voie. Aceste lucruri sunt desigur amuzante, insa se pare ca cel de-al treilea mostenitor in linia de succesiune are inca un lucru in comun cu ceilalti copii si, de ce nu, cu noi, adultii.

Aflat zilele trecute la evenimentul Charity Forum, Printul William a dezvaluit ca filmul preferat al Printului George este „The Lion King”, adaptarea Disney dupa opera lui Hamlet.

Nu ne suprinde deloc acest lucru si asta deoarece in film este vorba despre Simba, un pui de leu care va ajunge rege, lucru care se va intampla si cu Printul George.

Desi acest film este preferatul lui, Printul George se uita si la desenele de la televizor si la filmele Lego. Potrivit declaratiilor parintilor lui, acesta nu are voie sa petreaca foarte mult timp in fata televizorului, insa la fel ca in cazul altor copii, este destul de dificil sa il convingi sa faca altceva.

Foto: Instagram