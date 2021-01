Care este afecțiunea de care suferă Anca Serea încă din adolescență

Anca Serea a vorbit cu mai multe ocazii despre momentele dificile prin care a trecut din cauza problemelor sale de sănătate. Vedeta se confruntă cu o anemie severă de multă vreme și a ajuns și la spital din această cauză.

Într-un interviu pentru OK! Magazine, Anca Serea a vorbit despre această afecțiune și a mărturisit că în ciuda episoadelor grele pe care le-a întâmpinat, a reușit să treacă peste. „Au fost momente grele, da, dar am trecut cu bine peste ele, deşi nu eram pregătită să traversez aşa ceva. Eu mă confrunt cu o anemie severă încă din tinereţe, înainte să-l nasc pe David, de pe la 19 ani, când mi-am făcut şi primele investigaţii din cauza unor menstruaţii abundente. Aveam ameţeli frecvente, stare de slăbiciune. Eu nu am făcut tratamente susţinute şi nici cură de fier, decât în perioada sarcinilor sau când trebuia să nasc.”

Vedeta a adăugat că în urma nașterilor, anemia s-a agravat, motiv pentru care a făcut toate investigațiile necesare. „Cu trecerea timpului, cu naşterile multiple, starea asta de anemie s-a acutizat, dar niciodată nu a fost aşa grav ca anul trecut, erau doar momente izolate. Acum sunt OK, dar atunci aproape că am căzut din picioare. Mi-am făcut toate investigaţiile: RMN, endoscopie, colonoscopie, tot ce se putea, pentru că medicilor nu le venea să creadă că pot să supravieţuiesc cu o valoare atât de mică a hemoglobinei, iar depozitul de fier era infim.”

Anca Serea a povestit că atunci când era speriată în privința stării sale de sănătate, voia să își scrie testamentul. „Eu mi-am prioritizat lucrurile în viaţă şi încerc să nu ies din starea mea de linişte. Poate doar când am fost foarte bolnavă am fost speriată, aproape că voiam să-mi scriu testamentul. Atunci am vrut să-mi fac absolut toate investigaţiile. Acum sunt bine”, a declarat Anca Serea pentru OK! Magazine.

În luna august a anului 2020, în timp ce Anca Serea se afla în Bulgaria alături de soțul ei, Adrian Sînă, vedeta nu s-a simțit bine și a avut nevoie de ajutorul medicilor. După ce a stat internată acolo, Anca Serea a ajuns într-un alt spital din capitală. „Nu mai auzeam cu urechea dreaptă, nu mai vedeam cu ochiul drept, nu am mai putut să mișc mâinile și picioarele”, a mărturisit Anca Serea la vremea respectivă într-un live pe Instagram.

În ceea ce privește viața profesională, Anca Serea a revenit la vechea ei pasiune, și anume televiziunea. Din decembrie 2020, prezintă știrile sportive de la Prima TV, alături de Florin Căruceru.

