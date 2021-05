Care e motivul pentru care Adrian Despot a fost criticat pe rețelele de socializare?

Adrian Despot a stârnit o serie de discuții și comentarii aprinse în mediul online. Solistul formației Vița de Vie a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care este îmbrăcat într-un costum de iepure și promovează un vin.

Persoanele care îl urmăresc pe Adrian Despot în mediul online s-au arătat surprinse de faptul că îl văd pe acesta într-o asemenea ipostază, iar comentariile din partea lor nu au întârziat să apară. Unii au criticat dur costumul pe care el îl purta în fotografie, pe când alții l-au criticat pentru că acesta își folosește platforma pentru a promova un produs, în cazul de față un vin. „Te-ai apucat și tu de mocangit ca toți și toate gloabele? Rușine! Te dădeai om inteligent… Iar ținută nu mai zic.. Te poți angaja la circ!”, este unul dintre comentariile primite de la o urmăritoare și care a stârnit un val de controverse și reacții din partea fanilor artistului.

Adrian Despot a răspuns și el acestui comentariu, spunând: „Viața e un circ.”

„Pentru mine ești Adrian Despot un idol al copilăriei mele, cum să te vad în iepure!!! Băi tu ești mult prea sus ca să te văd îmbrăcat așa… dă jos costumul ăla și ia-ți chitara!!!!!” ,„Nu mă așteptam să vă văd îmbrăcat așa!!!! Ce ați pățit?????? Eu vă știu pe scenă împreună cu chitara!!!!”, sunt alte comentarii primite de Adrian Despot la fotografia pe care a publicat-o pe Facebook.

Fanii artistului au lăsat și ei comentarii la postarea lui și i-au luat apărarea. „Din câte am înțeles, domnul Despot a adus vinul ăsta în țară pentru că i-a plăcut foarte mult. De asemenea, un artist își poate folosi platforma cum dorește dumnealui, mai ales într-o perioadă în care fiecare face ce poate. Tu îi poți asculta muzica și cu și fără principii idioate. Și de urechi să-ți tragi familia, de insiști”, „E afacerea lui. El importă vinul ăsta. Ce te-ai aștepta? Să îi pună pe alții să îi facă reclamă?”, „Atâta răutate, nu am mai văzut!!! Lasă omul în pace!! E treaba lui ce face!”, „Bestial! You rock!„.

Foto: Instagram Adrian Despot

