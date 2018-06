Cardi B și Offset s-au căsătorit în secret acum 8 luni, lucru dezvăluit în cadrul evenimentului BET Awards de duminică seara.

În cadrul galei BET Awards, Offset i-a mulțumit lui Cardi B, spunând că ea este soția lui. „Îi mulțumesc soției mele. Ar trebui să le mulțumiți și voi soțiilor voastre,” a spus cântărețul, deși nimeni nu știa că cei doi sunt căsătoriți. După eveniment, TMZ a obținut certificatul lor de căsătorie, depus pe 20 septembrie 2017.

Offset a cerut-o public în căsătorie în octombrie 2017, deci la o lună după ce Cardi B și Offset s-au căsătorit legal. În aprilie anul acesta, în timpul emisiunii „Saturday Night Live”, Cardi B a dezvăluit că este însărcinată cu primul copil.



Cântăreața a postat un mesaj pe contul ei de Twitter, prin care explică de ce au ales să țină acest lucru secret. „Sunt multe momente pe care le împărtășesc lumii, dar sunt și momente pe care vreau să le țin pentru mine! Căsătoria a fost unul dintre ele!”, a scris artista pe rețeaua de socializare.

„Într-o dimineață din septembrie ne-am trezit și ne-am hotărât să ne căsătorim. Am găsit pe cineva să ne cunune. Eram doar noi doi și verișoara mea. Am zis `da’, fără rochie, fără machiaj și fără inel”, a povestit cântăreața în postare. „Îmi apreciez și iubesc soțul foarte mult pentru că a vrut să am, totuși, parte de acel moment special la care visează orice fată, atunci când s-a pus într-un genunchi și mi-a pus un inel pe deget!!”, a continuat Cardi B, referindu-se la cererea făcută de Offset în octombrie.

